Все дороги ведут на погост

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:24

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 85 Комментарии: 2 +2 Вчера, 20:24 by

Жизни путь очень сложен и прост.Как угодно ходи и петляй,Все дороги ведут на погост,В тёмно-серую, вечную даль.Слишком рано ли, поздно ли, в срок,Мимо линии левой рукиТащится хаотический рокВ самый край, где не видно ни зги.Злополучный и замкнутый кругНаправляет в туман силуэт.Можно сделать извилистый крюк,Но иной кульминации нет.Всё случится на крыльях потом.Ночь наступит, промолвив: «Адьёс... »И приложится лунным серпомСудьбоносно по яйцам звёзд.

Ключевые слова: Погост дороги стих авторский стих

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