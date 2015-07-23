Все дороги ведут на погостЖизни путь очень сложен и прост.
Как угодно ходи и петляй,
Все дороги ведут на погост,
В тёмно-серую, вечную даль.
Слишком рано ли, поздно ли, в срок,
Мимо линии левой руки
Тащится хаотический рок
В самый край, где не видно ни зги.
Злополучный и замкнутый круг
Направляет в туман силуэт.
Можно сделать извилистый крюк,
Но иной кульминации нет.
Всё случится на крыльях потом.
Ночь наступит, промолвив: «Адьёс... »
И приложится лунным серпом
Судьбоносно по яйцам звёзд.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:24
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:24 by johnny-max-cageПросмотров: 85Комментарии: 2
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