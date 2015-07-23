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Стихи

Все дороги ведут на погост

Жизни путь очень сложен и прост.
Как угодно ходи и петляй,
Все дороги ведут на погост,
В тёмно-серую, вечную даль.
Слишком рано ли, поздно ли, в срок,
Мимо линии левой руки
Тащится хаотический рок
В самый край, где не видно ни зги.
Злополучный и замкнутый круг
Направляет в туман силуэт.
Можно сделать извилистый крюк,
Но иной кульминации нет.
Всё случится на крыльях потом.
Ночь наступит, промолвив: «Адьёс... »
И приложится лунным серпом
Судьбоносно по яйцам звёзд.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:24
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:24 by johnny-max-cageПросмотров: 85Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Погост дороги стих авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 20:24
0
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Комментариев: 3 151
Блин, хотел похвалить, но последние две строчки напрочь убили это желание. Печаль.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: Сете
Вчера, 23:26
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Публикаций: 2
Комментариев: 6
"Мимо линии левой руки"
Не понять - видно я так туповат.
"...на крыльях потом." тоже не доходит до меня. Смотрел со всех сторон. И так и сяк!!! Не получилось понять смысл. Прочитал несколько раз. Последние 2 строчки (это нечто не поддающееся). А так тема хороша. Ну, автор сильно поторопился. Не додумал последние строки. Возможно, они понятны только ему.
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