Ночлег с мертвецом

johnny-max-cage Просмотров: 174 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 08:45 by

Я заплутал в лесу под вечерС надеждой тщетной на ночлег.Вдруг вышел из листвы навстречуКо мне престранный человек.Сквозь надвигающийся сумракПодарком будто бы судьбы,Он распростëр худую рукуПо направлению избыИ так сказал: «Коль не боишься,То на ночлег ступай в избу,Туда... » Добавив еле слышно:«Но там лежит мертвец в гробу».Признаться честно, нет отрадыМне спать под крышей с мертвецом.Ни за коврижки и награды -Поведал я ему о том.«Ну что ж, коль ты один боишься,То стану я - твой компаньон!»Сказал старик.Ну что ж, не лишне,Коль заночуем там - вдвоëм!Тогда мертвец не страшен вовсе.Когда с тобой жива душа.Так, рассуждая философски,Ступил в избу я не спеша.Старик - спешил за мною следом.Приметил в тëмном я углу:Стоял открытый гроб и бледныйПокойник виделся сквозь мглу.Но я нарочно не вгляделсяВ столь непрекрасные черты.И взглядом избегая тела,Под занавеской темнотыНашел кровать и, словно в ясли,Упал в беспамятный я сон...И слышал как старик смеялся.И словно грустный пел шансон.Вдвоëм заночевать не страшно,И пусть в гробу лежит мертвец,Душа становится отважной,Когда с тобой - живой жилец.Проспал всю ночь я там спокойно...Но солнечный забрезжил свет.Я встал. Гляжу - лежит покойник.А где старик? Того и нет...Ушел, поди, ужеО Боже!Мой страх прибавил мне седин.Покойник, что в гробу – похожийНа старика, один в один!Но кто же был со мною в доме?Кто охранял мой долгий сон?Неужто это был покойник?Я, поклонившись, вышел вон.

Ключевые слова: Ночь мертвец призрак авторский стих

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