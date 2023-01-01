Ночлег с мертвецом

Ночлег с мертвецомЯ заплутал в лесу под вечер
С надеждой тщетной на ночлег.
Вдруг вышел из листвы навстречу
Ко мне престранный человек.
Сквозь надвигающийся сумрак
Подарком будто бы судьбы,
Он распростëр худую руку
По направлению избы
И так сказал: «Коль не боишься,
То на ночлег ступай в избу,
Туда... » Добавив еле слышно:
«Но там лежит мертвец в гробу».
Признаться честно, нет отрады
Мне спать под крышей с мертвецом.
Ни за коврижки и награды -
Поведал я ему о том.
«Ну что ж, коль ты один боишься,
То стану я - твой компаньон!»
Сказал старик.
Ну что ж, не лишне,
Коль заночуем там - вдвоëм!
Тогда мертвец не страшен вовсе.
Когда с тобой жива душа.
Так, рассуждая философски,
Ступил в избу я не спеша.
Старик - спешил за мною следом.
Приметил в тëмном я углу:
Стоял открытый гроб и бледный
Покойник виделся сквозь мглу.
Но я нарочно не вгляделся
В столь непрекрасные черты.
И взглядом избегая тела,
Под занавеской темноты
Нашел кровать и, словно в ясли,
Упал в беспамятный я сон...
И слышал как старик смеялся.
И словно грустный пел шансон.
Вдвоëм заночевать не страшно,
И пусть в гробу лежит мертвец,
Душа становится отважной,
Когда с тобой - живой жилец.
Проспал всю ночь я там спокойно...
Но солнечный забрезжил свет.
Я встал. Гляжу - лежит покойник.
А где старик? Того и нет...
Ушел, поди, уже
О Боже!
Мой страх прибавил мне седин.
Покойник, что в гробу – похожий
На старика, один в один!
Но кто же был со мною в доме?
Кто охранял мой долгий сон?
Неужто это был покойник?
Я, поклонившись, вышел вон.
Сегодня, 08:45 by johnny-max-cageПросмотров: 174Комментарии: 0
Ключевые слова: Ночь мертвец призрак авторский стих