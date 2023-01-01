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Стихи

Представление о Чистилище

Что я делаю во мраке?
Как я оказался здесь?
Я совсем не представляю,
Сколько нахожусь я здесь.

Я давно уже не вижу,
И не слышу ничего.
Ничего не наблюдаю,
Я не помню ничего.

Голод ничего не значит,
Боли тоже нет совсем.
Тела я не ощущаю,
Страха не было и нет.

Я уже не сомневаюсь,
Что здесь нету ничего.
Даже и не сомневаюсь,
Что и нет здесь никого.

Может, это мир такой?
Мир другой, совсем пустой.
Где остановилось время,
И нет больше ничего!

Вроде я и рассуждаю,
Но, не слышу я себя.
Осознать мне невозможно.
Что я значу из себя?

Это тёмное пространство,
Из меня всё выжимает.
Это тёмное пространство,
Никуда не отпускает.

Забирает из меня
Все, что существуют чувства.
Чувства, что живут в душе,
А душа, все эти чувства.

Вот что значит этот мир,
Мир, забравший мои чувства.
Мир, где только одна Тьма,
Тьма, что поглощает чувства.

Но вдруг расступилась Тьма,
Я услышал звуки Ада.
И увидел свет огня,
Пламя что горит из Ада.

Пламя разогнало Тьму,
А из рассеянного мрака.
Появилось существо,
Что за Тьмой той обитало.

Посмотрело сквозь меня,
И довольно проурчало.
Громким шёпотом сказало;
Всё, готов! Пора настала...

Вчера, 15:34 by СетеПросмотров: 144Комментарии: 0
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Ключевые слова: душа тело чистилище мрак ад авторский стих

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