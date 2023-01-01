Представление о Чистилище

Сете Просмотров: 144 Комментарии: 0 +1 Вчера, 15:34 by

Что я делаю во мраке?Как я оказался здесь?Я совсем не представляю,Сколько нахожусь я здесь.Я давно уже не вижу,И не слышу ничего.Ничего не наблюдаю,Я не помню ничего.Голод ничего не значит,Боли тоже нет совсем.Тела я не ощущаю,Страха не было и нет.Я уже не сомневаюсь,Что здесь нету ничего.Даже и не сомневаюсь,Что и нет здесь никого.Может, это мир такой?Мир другой, совсем пустой.Где остановилось время,И нет больше ничего!Вроде я и рассуждаю,Но, не слышу я себя.Осознать мне невозможно.Что я значу из себя?Это тёмное пространство,Из меня всё выжимает.Это тёмное пространство,Никуда не отпускает.Забирает из меняВсе, что существуют чувства.Чувства, что живут в душе,А душа, все эти чувства.Вот что значит этот мир,Мир, забравший мои чувства.Мир, где только одна Тьма,Тьма, что поглощает чувства.Но вдруг расступилась Тьма,Я услышал звуки Ада.И увидел свет огня,Пламя что горит из Ада.Пламя разогнало Тьму,А из рассеянного мрака.Появилось существо,Что за Тьмой той обитало.Посмотрело сквозь меня,И довольно проурчало.Громким шёпотом сказало;Всё, готов! Пора настала...

Ключевые слова: душа тело чистилище мрак ад авторский стих

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