Забота

Александр Немец Просмотров: 67 Комментарии: 0 -1 Вчера, 12:24 by

Сейчас уже всё это дело в прошлом.Пожив лет пять расстались мы с одной,Юристом по земельным всем вопросамРаботала, когда жила со мной.Расстанемся друзьями, говорилаЧто ж, я не против, мне - плевать!Она мозги мне часто выносилаИ встречи с ней не буду я искать!И обойдёмся, говорю, без эсэмэсокИ "как дела?" - не надо мне писать,Если нашла себе ты дом с балбесомТо тебе есть кому мозги сношать!И вот, прошло несколько летЗвонок от "личного юриста" :Хороший дать хочу тебе совет -Многоэтажку строят в поле чистомИ можно за квартиру дать залогЧтобы потом как в сказке жить!Ты до сих пор газ провести не смогВ глуши живёшь, где впору только выть!Постой, а где же деньги взять?Да не проблема, я ведь помогу!Ты предлагаешь мне свой дом продать?Но мне здесь нравится, где я сейчас живу!Где строят? В Райских чтоль, кущах?Ну это... Там, то там - примерно...Так это же напротив кладбища!Да, это рядом там, всё верно...А кладбище как на дрожжах растётИ мимо новостройки в путь последний(пройти то там осталось метров сто)Усопших провожают каждодневноИ похоронные конторы, как грибыПотом повсюду вылезут вокругКакая красота! Везде венки, цветы!Ничего личного, ведь это бизнес, - друг!Хотя их рядом там и так хватаетНо лишняя забота, - не помеха!Ведь свято место пусто не бываетИ было так всегда, от века к веку!И позитив добавят стаи вороньяВ деревьях лесополосы напротив домаЗа много лет они - все как одна семьяИ горе, - если вторгнуться чужому!Мне сразу вспомнилась карикатура :Квартира, два мента, чувак в петлеА за окном вид на погост, - в натуре!Куча картин в квартире, тех же тем.Ниже картинки, диалог служивых :Ну что ему, скажите, не хватало?Жил потихоньку сам себе, и жил бы...Картины, вот смотрите, малевал он...Размен, конечно, делать я не сталСпасибо милая, за умные советы!Понятно всем, что кладбище, - ПорталА я пожить ещё хочу на свете!Не надо провоцировать беду!Словно в гнездо соваться к змеям!Но если ты поселишься, - прийдуИ с радостью поздравлю с новосельем!P.S. Ну а вобще, удобно. Тут - зачёт!. Всё, что понадобится, - рядом. И когда время (а тут быстро) подойдёт. Переселяться далеко не надо!. Добро пожаловать в микрорайон "Гробки"!. Но мне туда, уж извините, - не с руки!. 14.04.23.

Ключевые слова: Новостройка кладбище совет авторский стих

Другие, подобные истории: