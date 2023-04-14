ЗаботаСейчас уже всё это дело в прошлом.
Пожив лет пять расстались мы с одной,
Юристом по земельным всем вопросам
Работала, когда жила со мной.
Расстанемся друзьями, говорила
Что ж, я не против, мне - плевать!
Она мозги мне часто выносила
И встречи с ней не буду я искать!
И обойдёмся, говорю, без эсэмэсок
И "как дела?" - не надо мне писать,
Если нашла себе ты дом с балбесом
То тебе есть кому мозги сношать!
И вот, прошло несколько лет
Звонок от "личного юриста" :
Хороший дать хочу тебе совет -
Многоэтажку строят в поле чистом
И можно за квартиру дать залог
Чтобы потом как в сказке жить!
Ты до сих пор газ провести не смог
В глуши живёшь, где впору только выть!
Постой, а где же деньги взять?
Да не проблема, я ведь помогу!
Ты предлагаешь мне свой дом продать?
Но мне здесь нравится, где я сейчас живу!
Где строят? В Райских чтоль, кущах?
Ну это... Там, то там - примерно...
Так это же напротив кладбища!
Да, это рядом там, всё верно...
А кладбище как на дрожжах растёт
И мимо новостройки в путь последний
(пройти то там осталось метров сто)
Усопших провожают каждодневно
И похоронные конторы, как грибы
Потом повсюду вылезут вокруг
Какая красота! Везде венки, цветы!
Ничего личного, ведь это бизнес, - друг!
Хотя их рядом там и так хватает
Но лишняя забота, - не помеха!
Ведь свято место пусто не бывает
И было так всегда, от века к веку!
И позитив добавят стаи воронья
В деревьях лесополосы напротив дома
За много лет они - все как одна семья
И горе, - если вторгнуться чужому!
Мне сразу вспомнилась карикатура :
Квартира, два мента, чувак в петле
А за окном вид на погост, - в натуре!
Куча картин в квартире, тех же тем.
Ниже картинки, диалог служивых :
Ну что ему, скажите, не хватало?
Жил потихоньку сам себе, и жил бы...
Картины, вот смотрите, малевал он...
Размен, конечно, делать я не стал
Спасибо милая, за умные советы!
Понятно всем, что кладбище, - Портал
А я пожить ещё хочу на свете!
Не надо провоцировать беду!
Словно в гнездо соваться к змеям!
Но если ты поселишься, - прийду
И с радостью поздравлю с новосельем!
P.S. Ну а вобще, удобно. Тут - зачёт!
. Всё, что понадобится, - рядом
. И когда время (а тут быстро) подойдёт
. Переселяться далеко не надо!
. Добро пожаловать в микрорайон "Гробки"!
. Но мне туда, уж извините, - не с руки!
. 14.04.23.
Вчера, 12:24 by Александр НемецПросмотров: 67Комментарии: 0
Ключевые слова: Новостройка кладбище совет авторский стих