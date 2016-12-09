ПрофессорТяжёлый гроб, внутри лежит профессор.
В последний путь собрались проводить
Без отпеваний, службы или мессы -
Ученным эту слабость не простить.
Накрытый стол, звенит хрусталь фужеров -
Прощальный в честь усопшего банкет.
Окончились слова коллег над сценой,
Настало время светских их бесед.
- "Вы знали труд,которым занимался
Тот кто покинул дружеский наш круг?
В последний год он разумом подался,
Сойдя с пути в оккультный брод наук"
- "Да, да... А как же, это всем известно.
Тот безобразный, бесполезный труд
Такое чтиво - детям интересно,
А остальные - в порошок сотрут".
Смеялась дама: "Сами посудите,
Такого достиженья не пойму.
Искал рецепт бессмертья, говорите?
Да только сам теперь лежит в гробу".
Упал бокал, разбившись на осколки,
Раскрылись рты, враз стихли голоса,
Раздался возглас - женский крик короткий.
Из гроба встал виновник торжества:
"Смеялись надо мной. Какая прелесть!
Теперь смешно и мне на вас смотреть.
Прошу, мой "друг", прикройте даме челюсть.
Вас всех сегодня ожидает смерть!"
Вчера, 10:43 by VoladПросмотров: 73Комментарии: 2
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