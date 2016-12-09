Профессор

Volad Просмотров: 73 Комментарии: 2 0 Вчера, 10:43 by

Тяжёлый гроб, внутри лежит профессор.В последний путь собрались проводитьБез отпеваний, службы или мессы -Ученным эту слабость не простить.Накрытый стол, звенит хрусталь фужеров -Прощальный в честь усопшего банкет.Окончились слова коллег над сценой,Настало время светских их бесед.- "Вы знали труд,которым занималсяТот кто покинул дружеский наш круг?В последний год он разумом подался,Сойдя с пути в оккультный брод наук"- "Да, да... А как же, это всем известно.Тот безобразный, бесполезный трудТакое чтиво - детям интересно,А остальные - в порошок сотрут".Смеялась дама: "Сами посудите,Такого достиженья не пойму.Искал рецепт бессмертья, говорите?Да только сам теперь лежит в гробу".Упал бокал, разбившись на осколки,Раскрылись рты, враз стихли голоса,Раздался возглас - женский крик короткий.Из гроба встал виновник торжества:"Смеялись надо мной. Какая прелесть!Теперь смешно и мне на вас смотреть.Прошу, мой "друг", прикройте даме челюсть.Вас всех сегодня ожидает смерть!"

Ключевые слова: Смерть поминки насмешки воскресший авторский стих

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