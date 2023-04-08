ПисьмоПисьмо
Это случилось. Вот и всё...
Пришлось похоронить отца
Остались с матерью вдвоём
Из-за соседа - подлеца!
Скотина эта день и ночь
С мразотой пила и смердела
Отец хотел ему помочь
И в сердце финка прилетела!
Да, осудили кой-кого
Ну а сосед, всё как и раньше
В заботах как достать бухло
Не может жить уже иначе!
Сосед ничто ни ставит в грош
И ни пол-грамма сожаленья
Всё, что случилось - не вернёшь
Так я дошёл до белого каленья!
Где справедливость? Божий Суд?
Ну что ж, возьмусь тогда за дело
А дела - несколько минут!
И всё - стрела в цель полетела!
Ту воду, что отца я обмывал
Подлил соседу куда надо
И подливая - проклинал!
И всё по полному обряду!
Вот и полгода не прошло
Как этот гад невыносимый
Навек заткнул своё мурло
Валяется теперь в могиле
Но вместо радости - печаль...
Пришлось мне грех на душу взять
Нет, мне его совсем не жаль!
Я не хотел оставить мать!
Она не знает до сих пор
Всю эту тёмную историю
Что мне объявлен приговор!
Гласит диагноз - онкология!
Я не могу понять того,
За что теперь такой размен
Конкретно: два за одного!
Ну и как бонус - быстрый тлен!
А может то, что наскоряк
Провёл небрежно ритуал?
Ну и плевать, пусть будет так!
Слышу - отец меня позвал!
Да, мама - ты меня прости...
Я не хотел, но вышел срок...
И когда вынут из петли,
И вынесут через порог, -
То пусть все знают, мы с отцом -
Если тебя хоть кто обидит!
Прийдём за этим подлецом!
Дьявол, как Бог - и он всё видит!
P.S. Какая ни была б благая цель
. С магией чёрной шутки, - к горю
. И открывая Смерти дверь
. За ней окажешься сам вскоре!
08.04.23.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:40
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 16:40 by Александр НемецПросмотров: 168Комментарии: 0
Ключевые слова: Черная магия ритуал смерть авторский стих