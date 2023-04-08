Письмо

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:40

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Александр Немец Просмотров: 168 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:40 by

ПисьмоЭто случилось. Вот и всё...Пришлось похоронить отцаОстались с матерью вдвоёмИз-за соседа - подлеца!Скотина эта день и ночьС мразотой пила и смерделаОтец хотел ему помочьИ в сердце финка прилетела!Да, осудили кой-когоНу а сосед, всё как и раньшеВ заботах как достать бухлоНе может жить уже иначе!Сосед ничто ни ставит в грошИ ни пол-грамма сожаленьяВсё, что случилось - не вернёшьТак я дошёл до белого каленья!Где справедливость? Божий Суд?Ну что ж, возьмусь тогда за делоА дела - несколько минут!И всё - стрела в цель полетела!Ту воду, что отца я обмывалПодлил соседу куда надоИ подливая - проклинал!И всё по полному обряду!Вот и полгода не прошлоКак этот гад невыносимыйНавек заткнул своё мурлоВаляется теперь в могилеНо вместо радости - печаль...Пришлось мне грех на душу взятьНет, мне его совсем не жаль!Я не хотел оставить мать!Она не знает до сих порВсю эту тёмную историюЧто мне объявлен приговор!Гласит диагноз - онкология!Я не могу понять того,За что теперь такой разменКонкретно: два за одного!Ну и как бонус - быстрый тлен!А может то, что наскорякПровёл небрежно ритуал?Ну и плевать, пусть будет так!Слышу - отец меня позвал!Да, мама - ты меня прости...Я не хотел, но вышел срок...И когда вынут из петли,И вынесут через порог, -То пусть все знают, мы с отцом -Если тебя хоть кто обидит!Прийдём за этим подлецом!Дьявол, как Бог - и он всё видит!P.S. Какая ни была б благая цель. С магией чёрной шутки, - к горю. И открывая Смерти дверь. За ней окажешься сам вскоре!08.04.23.

Ключевые слова: Черная магия ритуал смерть авторский стих

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