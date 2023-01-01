ФоткаФотка
Когда-то были фотоаппараты
В которых надо плёнку проявлять
И вот одни там копачи,- ребята
Курган решили древний раскопать
Поэтому и фотик взяли
Трофеи чтоб потом заснять
Несколько дней курган копали
И кое-что им удалось достать
Не густо, так - античный хлам
Ни золота, ни украшений
И ехать надо по домам
Да,- подвело ребят везенье...
Хотя и был там акинак
Ну, это - скифский меч античный
Но а сохран был, ну - никак,
Денег не выручишь приличных
Решили напоследок сделать фотку
Присели, рядом меч воткнули
А когда дома проявили плёнку
Могильным холодом дохнуло!
Но фото проявился силуэтом
Всадник с мечом в замахе
Конь на дыбах стоял при этом
Хлопцы внизу - как бы на плахе
Он как бы говорил курганным ворам:
"Возмездие вас всё равно настигнет
И хоть с отсрочкой приговора
Каждый из вас в могиле сгинет!"
Что ждёт нас после жизни, за чертой?
Поэтому подумай, взвесь поступки
Ведь там поступок каждый взвесят твой
Воздастся каждому своё - и без уступок!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:22 by Александр НемецПросмотров: 119Комментарии: 0
Ключевые слова: Курган меч призрак авторский стих