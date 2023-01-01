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Стихи

Фотка

Фотка
Когда-то были фотоаппараты
В которых надо плёнку проявлять
И вот одни там копачи,- ребята
Курган решили древний раскопать

Поэтому и фотик взяли
Трофеи чтоб потом заснять
Несколько дней курган копали
И кое-что им удалось достать

Не густо, так - античный хлам
Ни золота, ни украшений
И ехать надо по домам
Да,- подвело ребят везенье...

Хотя и был там акинак
Ну, это - скифский меч античный
Но а сохран был, ну - никак,
Денег не выручишь приличных

Решили напоследок сделать фотку
Присели, рядом меч воткнули
А когда дома проявили плёнку
Могильным холодом дохнуло!

Но фото проявился силуэтом
Всадник с мечом в замахе
Конь на дыбах стоял при этом
Хлопцы внизу - как бы на плахе

Он как бы говорил курганным ворам:
"Возмездие вас всё равно настигнет
И хоть с отсрочкой приговора
Каждый из вас в могиле сгинет!"

Что ждёт нас после жизни, за чертой?
Поэтому подумай, взвесь поступки
Ведь там поступок каждый взвесят твой
Воздастся каждому своё - и без уступок!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:22 by Александр НемецПросмотров: 119Комментарии: 0
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Ключевые слова: Курган меч призрак авторский стих

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