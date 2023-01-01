Фотка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Александр Немец Просмотров: 119 Комментарии: 0 +1 Вчера, 14:22 by

ФоткаКогда-то были фотоаппаратыВ которых надо плёнку проявлятьИ вот одни там копачи,- ребятаКурган решили древний раскопатьПоэтому и фотик взялиТрофеи чтоб потом заснятьНесколько дней курган копалиИ кое-что им удалось достатьНе густо, так - античный хламНи золота, ни украшенийИ ехать надо по домамДа,- подвело ребят везенье...Хотя и был там акинакНу, это - скифский меч античныйНо а сохран был, ну - никак,Денег не выручишь приличныхРешили напоследок сделать фоткуПрисели, рядом меч воткнулиА когда дома проявили плёнкуМогильным холодом дохнуло!Но фото проявился силуэтомВсадник с мечом в замахеКонь на дыбах стоял при этомХлопцы внизу - как бы на плахеОн как бы говорил курганным ворам:"Возмездие вас всё равно настигнетИ хоть с отсрочкой приговораКаждый из вас в могиле сгинет!"Что ждёт нас после жизни, за чертой?Поэтому подумай, взвесь поступкиВедь там поступок каждый взвесят твойВоздастся каждому своё - и без уступок!

Ключевые слова: Курган меч призрак авторский стих

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