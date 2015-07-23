3DКак зарплату получил,
Телик я себе купил.
Чтоб 3D и всё такое.
Чтобы отдохнуть достойно.
Ну и вот я на диване,
Флэшку в плеер уже вставил.
Ужасов подборку страшных,
Всё в 3D и это классно!
Вот сижу, смотрю ужастик –
Что-то разочаровался.
Понемногу засыпаю.
Глядь - там мерзость то какая!
Раздвигая кинескоп,
Баба с телика ползёт!
Жижа с тела на пол льётся.
Я в восторге, сердце бьётся.
Я на паузу. Улёт!
Только баба всё ползёт.
Думал, в телике застрянет.
Хрена с два – она ЖИВАЯ!!!
Вот уж вылезла, встаёт.
А меня всего трясёт.
Нафиг мне такое чудо!
За диван, бегом отсюда!
В коридоре света нет.
Я на ощупь в полутьме.
Что-то как-то здесь не так.
Трубы на стенах торчат.
Коридор совсем уж длинный,
Ничего вокруг не видно.
Сзади слышу лишь шлепки -
Её мокрые шаги.
Я слегка прибавил ходу.
В коридор выводит в топку.
Страшный жар с печи идёт.
Девочка. Одна поёт:
«Раз, и два, и три, четыре –
Федя рядом. Вы в могиле».
Что за Федя? Не пойму.
Глядь, у топки Фёдор – друг!
Кричу: «Федя, ты откуда?»
С печки лезет Фредди Крюгер!
Федя машет мне рукой.
Фредди Крюгер за спиной.
Ах ты, подлый жуткий глист!
Кричу: «Федя, обернись!»
Поздно. Когти пропороли.
Прям наружу! Брызги крови!
Этот жареный маньяк
На меня идёт, мудак!
Нафига мне с ним тягаться.
Я в окно – пора смываться.
Вот лечу этаж, и два…
Чую, скоро мне хана…
И удар! Я на диване?
Это сон! Ура рекламе!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:15
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:15 by VoladПросмотров: 436Комментарии: 2
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