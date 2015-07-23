3D

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:15

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Volad Просмотров: 436 Комментарии: 2 +2 Вчера, 21:15 by

Как зарплату получил,Телик я себе купил.Чтоб 3D и всё такое.Чтобы отдохнуть достойно.Ну и вот я на диване,Флэшку в плеер уже вставил.Ужасов подборку страшных,Всё в 3D и это классно!Вот сижу, смотрю ужастик –Что-то разочаровался.Понемногу засыпаю.Глядь - там мерзость то какая!Раздвигая кинескоп,Баба с телика ползёт!Жижа с тела на пол льётся.Я в восторге, сердце бьётся.Я на паузу. Улёт!Только баба всё ползёт.Думал, в телике застрянет.Хрена с два – она ЖИВАЯ!!!Вот уж вылезла, встаёт.А меня всего трясёт.Нафиг мне такое чудо!За диван, бегом отсюда!В коридоре света нет.Я на ощупь в полутьме.Что-то как-то здесь не так.Трубы на стенах торчат.Коридор совсем уж длинный,Ничего вокруг не видно.Сзади слышу лишь шлепки -Её мокрые шаги.Я слегка прибавил ходу.В коридор выводит в топку.Страшный жар с печи идёт.Девочка. Одна поёт:«Раз, и два, и три, четыре –Федя рядом. Вы в могиле».Что за Федя? Не пойму.Глядь, у топки Фёдор – друг!Кричу: «Федя, ты откуда?»С печки лезет Фредди Крюгер!Федя машет мне рукой.Фредди Крюгер за спиной.Ах ты, подлый жуткий глист!Кричу: «Федя, обернись!»Поздно. Когти пропороли.Прям наружу! Брызги крови!Этот жареный маньякНа меня идёт, мудак!Нафига мне с ним тягаться.Я в окно – пора смываться.Вот лечу этаж, и два…Чую, скоро мне хана…И удар! Я на диване?Это сон! Ура рекламе!

Ключевые слова: Телевизор визитер гости авторский стих

Другие, подобные истории: