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Стихи

Встреча с привидением

Тёмной ночью
В лунном свете
Я бреду совсем один.
Напророчил
Кто-то встретить
Мне любовь среди могил.
В полумраке изваянья,
Веет холод по спине.
В лабиринте плит из камня
Я бреду к своей судьбе.
Псы бездомные завыли,
Предвещая лишь беду.
Я увидел на могиле -
Завывают по кому...

Я бы мог бы испугаться,
Я бы мог бы закричать,
Убежать бы попытаться,
Но не в силах я бежать.
Призрак женщины в лохмотьях
Надвигался на меня.
Сердце бешено колотит,
Понял …
то любовь моя!

Её волосы как змеи,
А мои столбом стоят.
Ароматом тлена веет,
И горит во мраке взгляд.
Замогильное свечение
Заставляет поседеть,
Но на бюст у привидения
Продолжаю я глазеть.

Я бы мог бы испугаться,
Я бы мог бы закричать,
Убежать бы попытаться,
Но не в силах я бежать.
Призрак женщины в лохмотьях
Надвигался на меня.
Сердце бешено колотит,
Понял - то любовь моя.

Не бывает - это враки
Знаю, с ней мы заживём
Уродятся вурдалаки
Склеп приличный им найдём
Взгляд горящий
В удивленьи
Призрак пятится назад:
- Не боишься? Привиденья?
- Нет. Вас очень видеть рад!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:11
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:11 by VoladПросмотров: 94Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Кладбище призрак встреча авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 21:13
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2268|0)
Публикаций: 296
Комментариев: 3 145
В темном лесу полуночная птица
Скользнет меж деревьев крылом.
Я жду, не дождусь, когда ж так случится,
Что будем сидеть здесь вдвоем.
Нас не разлучат уж ни грозы, ни грады.
Нас камень от них схоронит.
Ведь нет в целом мире надежней преграды,
Чем серый полночный гранит.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: Александр Немец
Сегодня, 08:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 20
Очень понравилось, прямо - вдохновляет!
Потому что мир живущих всё больше огорчает (рифма вот даже пошла)
Безусловно плюс!
Зарегистрирован: 8.03.2023
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