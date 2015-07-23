Встреча с привидением

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:11

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Volad Просмотров: 94 Комментарии: 2 +1 Вчера, 21:11 by

Тёмной ночьюВ лунном светеЯ бреду совсем один.НапророчилКто-то встретитьМне любовь среди могил.В полумраке изваянья,Веет холод по спине.В лабиринте плит из камняЯ бреду к своей судьбе.Псы бездомные завыли,Предвещая лишь беду.Я увидел на могиле -Завывают по кому...Я бы мог бы испугаться,Я бы мог бы закричать,Убежать бы попытаться,Но не в силах я бежать.Призрак женщины в лохмотьяхНадвигался на меня.Сердце бешено колотит,Понял …то любовь моя!Её волосы как змеи,А мои столбом стоят.Ароматом тлена веет,И горит во мраке взгляд.Замогильное свечениеЗаставляет поседеть,Но на бюст у привиденияПродолжаю я глазеть.Я бы мог бы испугаться,Я бы мог бы закричать,Убежать бы попытаться,Но не в силах я бежать.Призрак женщины в лохмотьяхНадвигался на меня.Сердце бешено колотит,Понял - то любовь моя.Не бывает - это вракиЗнаю, с ней мы заживёмУродятся вурдалакиСклеп приличный им найдёмВзгляд горящийВ удивленьиПризрак пятится назад:- Не боишься? Привиденья?- Нет. Вас очень видеть рад!

Ключевые слова: Кладбище призрак встреча авторский стих

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