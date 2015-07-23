Встреча с привидением

Встреча с привидениемТёмной ночью
В лунном свете
Я бреду совсем один.
Напророчил
Кто-то встретить
Мне любовь среди могил.
В полумраке изваянья,
Веет холод по спине.
В лабиринте плит из камня
Я бреду к своей судьбе.
Псы бездомные завыли,
Предвещая лишь беду.
Я увидел на могиле -
Завывают по кому...
Я бы мог бы испугаться,
Я бы мог бы закричать,
Убежать бы попытаться,
Но не в силах я бежать.
Призрак женщины в лохмотьях
Надвигался на меня.
Сердце бешено колотит,
Понял …
то любовь моя!
Её волосы как змеи,
А мои столбом стоят.
Ароматом тлена веет,
И горит во мраке взгляд.
Замогильное свечение
Заставляет поседеть,
Но на бюст у привидения
Продолжаю я глазеть.
Я бы мог бы испугаться,
Я бы мог бы закричать,
Убежать бы попытаться,
Но не в силах я бежать.
Призрак женщины в лохмотьях
Надвигался на меня.
Сердце бешено колотит,
Понял - то любовь моя.
Не бывает - это враки
Знаю, с ней мы заживём
Уродятся вурдалаки
Склеп приличный им найдём
Взгляд горящий
В удивленьи
Призрак пятится назад:
- Не боишься? Привиденья?
- Нет. Вас очень видеть рад!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:11
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:11 by VoladПросмотров: 94Комментарии: 2
Ключевые слова: Кладбище призрак встреча авторский стих