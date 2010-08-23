Завещание

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:09

Причина: Орфография и пунктуация сохранены.

Александр Немец Просмотров: 73 Комментарии: 2 +2 Вчера, 21:09 by

ЗавещаниеЗадумчиво смотря в огонь каминаС бокалами в руках, в уютных креслахПриехав в дом отца на годовщинуДва брата через год собрались вместеОдин сказал: " Ты помнишь его волю?Что нас просил он сделать в завещанье? "" Конечно, брат, - и мы с тобой исполнимНаказ отца, - его последнее желанье! "Шёл дождь, горели сучья с трескомПорывы ветра сотрясали стёклаЧас близился, - два молодых повесыС тревогой посмотрели в окнаПробили полночь старинные часыВсё, - время вышло. Час настал!Завыли у ворот тоскливо псыСпустились братья в каменный подвалМерцал свечей горящих тусклый светВ углах сырых дрожала паутинаСо скрипом отворили старый склепПахнуло гнилью, плесенью и тинойКогда они открыли крышку гробаУвидели на мертвеце клинокПотом из тайной ниши под порогомДостали чёрный глиняный горшокНадрезали клинком друг другу рукиИ кровью вместе капнули в горшокСразу вокруг зашелестели духиНа дне горшка дымить стал порошокМертвец зашевелился, сел в гробуУжасный голос глухо проскрипел:" Всё золото моё отдам тому,-Кто после этой ночи будет цел! "" Один на веки здесь останется со мнойНу а кто первый за клинок возьмётсяТот, так и быть, - может уйти живойИ всё моё ему наследство достаётся! "Схватились братья за клинок вдвоёмСкользили руки по кровавой рукоятиКаждый из них подумал о своём :Богатство! И хотел сам обладать им!Клинок вдруг извернулся как живойПо горлу чиркнув одного из нихКрик ликования сменил предсмертный войИ брат второй с клинком в груди поникВ гробу расправился, порозовел отецПрогнивший саван скинул с телаОжил, - и уже больше не мертвец!Ночь Завещанья быстро пролетелаПрокаркал кашляющим смехом:"Хотели золота? Что толку от него!Глупцы! Вам невдомёк, что в мире этомВсего дороже, - Знание и Мастерство!. 02.04.23.

Ключевые слова: Мертвец завещание ритуал авторский стих

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