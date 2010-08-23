ЗавещаниеЗавещание
Задумчиво смотря в огонь камина
С бокалами в руках, в уютных креслах
Приехав в дом отца на годовщину
Два брата через год собрались вместе
Один сказал: " Ты помнишь его волю?
Что нас просил он сделать в завещанье? "
" Конечно, брат, - и мы с тобой исполним
Наказ отца, - его последнее желанье! "
Шёл дождь, горели сучья с треском
Порывы ветра сотрясали стёкла
Час близился, - два молодых повесы
С тревогой посмотрели в окна
Пробили полночь старинные часы
Всё, - время вышло. Час настал!
Завыли у ворот тоскливо псы
Спустились братья в каменный подвал
Мерцал свечей горящих тусклый свет
В углах сырых дрожала паутина
Со скрипом отворили старый склеп
Пахнуло гнилью, плесенью и тиной
Когда они открыли крышку гроба
Увидели на мертвеце клинок
Потом из тайной ниши под порогом
Достали чёрный глиняный горшок
Надрезали клинком друг другу руки
И кровью вместе капнули в горшок
Сразу вокруг зашелестели духи
На дне горшка дымить стал порошок
Мертвец зашевелился, сел в гробу
Ужасный голос глухо проскрипел:
" Всё золото моё отдам тому,-
Кто после этой ночи будет цел! "
" Один на веки здесь останется со мной
Ну а кто первый за клинок возьмётся
Тот, так и быть, - может уйти живой
И всё моё ему наследство достаётся! "
Схватились братья за клинок вдвоём
Скользили руки по кровавой рукояти
Каждый из них подумал о своём :
Богатство! И хотел сам обладать им!
Клинок вдруг извернулся как живой
По горлу чиркнув одного из них
Крик ликования сменил предсмертный вой
И брат второй с клинком в груди поник
В гробу расправился, порозовел отец
Прогнивший саван скинул с тела
Ожил, - и уже больше не мертвец!
Ночь Завещанья быстро пролетела
Прокаркал кашляющим смехом:
"Хотели золота? Что толку от него!
Глупцы! Вам невдомёк, что в мире этом
Всего дороже, - Знание и Мастерство!
. 02.04.23.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:09
Причина: Орфография и пунктуация сохранены.
Вчера, 21:09 by Александр НемецПросмотров: 73Комментарии: 2
Ключевые слова: Мертвец завещание ритуал авторский стих