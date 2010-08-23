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Стихи

Завещание

Завещание

Задумчиво смотря в огонь камина
С бокалами в руках, в уютных креслах
Приехав в дом отца на годовщину
Два брата через год собрались вместе

Один сказал: " Ты помнишь его волю?
Что нас просил он сделать в завещанье? "
" Конечно, брат, - и мы с тобой исполним
Наказ отца, - его последнее желанье! "

Шёл дождь, горели сучья с треском
Порывы ветра сотрясали стёкла
Час близился, - два молодых повесы
С тревогой посмотрели в окна

Пробили полночь старинные часы
Всё, - время вышло. Час настал!
Завыли у ворот тоскливо псы
Спустились братья в каменный подвал

Мерцал свечей горящих тусклый свет
В углах сырых дрожала паутина
Со скрипом отворили старый склеп
Пахнуло гнилью, плесенью и тиной

Когда они открыли крышку гроба
Увидели на мертвеце клинок
Потом из тайной ниши под порогом
Достали чёрный глиняный горшок

Надрезали клинком друг другу руки
И кровью вместе капнули в горшок
Сразу вокруг зашелестели духи
На дне горшка дымить стал порошок

Мертвец зашевелился, сел в гробу
Ужасный голос глухо проскрипел:
" Всё золото моё отдам тому,-
Кто после этой ночи будет цел! "

" Один на веки здесь останется со мной
Ну а кто первый за клинок возьмётся
Тот, так и быть, - может уйти живой
И всё моё ему наследство достаётся! "

Схватились братья за клинок вдвоём
Скользили руки по кровавой рукояти
Каждый из них подумал о своём :
Богатство! И хотел сам обладать им!

Клинок вдруг извернулся как живой
По горлу чиркнув одного из них
Крик ликования сменил предсмертный вой
И брат второй с клинком в груди поник

В гробу расправился, порозовел отец
Прогнивший саван скинул с тела
Ожил, - и уже больше не мертвец!
Ночь Завещанья быстро пролетела

Прокаркал кашляющим смехом:
"Хотели золота? Что толку от него!
Глупцы! Вам невдомёк, что в мире этом
Всего дороже, - Знание и Мастерство!

. 02.04.23.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:09
Причина: Орфография и пунктуация сохранены.
Вчера, 21:09 by Александр НемецПросмотров: 73Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Мертвец завещание ритуал авторский стих

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 01:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 385
Сюжет, знакомый всем, кто хоть раз слышал "Два вора и монета".
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#2 написал: Александр Немец
Сегодня, 10:05
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 20
Честно, впервые слышу. Жадность человеческая, явление не новое.
Жадность ослепляет до тупости бывает.
Был случай (ещё в советское время) на поле выгорнул трактор кубырь золотых античных монет. Поделили на троих: тракторист, бугор и инженер. Одна монета не делилась и разрубили на 3 части.Вес одной чуть больше 7грамм. Количество было приличное.
Инициатива инженера (!), образованного человека. Неужели не хватило ума понять, что стоимость монеты и куска от неё различается не втрое, а в разы.
Просто кусочек и целая монета, разница есть. Можно было тупо выкупить её у колхозян себе как лом Но нет, он потом кусочек отнёс ее дантисту, который попал на крючок и слил инженера, а тот остальных.Занавес. Аплодисменты.
Зарегистрирован: 8.03.2023
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