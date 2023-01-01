Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Змей - 2

Змей - 2
Иных цивилизаций и существ
Ходами древними пронизана земля
Конечно, это вызывает интерес
Кто они нам? Враги или друзья?

За этими местами есть надзор
И нету туда ходу человеку
И если он пришёл как вор
То будет привлечён к ответу

Это случилось в Краснодарском крае
Приятель, адекватный человек
Сказал мне, что такое знает,-
Такое не забудет он вовек!

Там был один раскопанный курган
Но знающие люди говорили,
Что в оккупацию, когда была война
Какой-то немцы там проход открыли

Что этот ход ведёт в туннели
Которым уже многие века
И немцы что-то сделать там успели
Оставив что-то, - наверняка!

Приятель, загоревшись темой
Много ночей проход тот ковырял
И вот столкнулся он с проблемой
Случился под землёю там обвал

И оказавшись в глиняном мешке
Сначала даже запаниковал
Ну а потом в кромешной темноте
С остервененьем разгребал отвал

Ток воздуха вдруг изменил движенье
Телепатический услышал голос он
И обернулся в глубоком изумленьи
Стена мерцала призрачным огнём!

Голос спросил: " Готов ты к встрече?
Ты точно знаешь, что тебе здесь надо?
Не бойся, мы тебя не изувечим! "
И два огня зажглись и впились взглядом!

Из стенки той вылазить стала голова
С ведро размером - голова рептилии
В белёсой чешуе, без век глаза
Рванул друг прочь в отчаянном усилии!

Не помня как прополз через отвал
В кровь ободрав всю спину и бока
В догонку голос тот ему сказал:
"Это ещё не я, а только мой слуга!"

И неизвестно, что бы дальше было
Если остался друг бы в месте том
Реально, - кровь застыла в жилах
Когда тот голос под землёй услышал он!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:04
Причина: Орфография и пунктуация сохранены.
Вчера, 21:04 by Александр НемецПросмотров: 59Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Подземный туннель лаз существо авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.