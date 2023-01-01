Змей - 2Змей - 2
Иных цивилизаций и существ
Ходами древними пронизана земля
Конечно, это вызывает интерес
Кто они нам? Враги или друзья?
За этими местами есть надзор
И нету туда ходу человеку
И если он пришёл как вор
То будет привлечён к ответу
Это случилось в Краснодарском крае
Приятель, адекватный человек
Сказал мне, что такое знает,-
Такое не забудет он вовек!
Там был один раскопанный курган
Но знающие люди говорили,
Что в оккупацию, когда была война
Какой-то немцы там проход открыли
Что этот ход ведёт в туннели
Которым уже многие века
И немцы что-то сделать там успели
Оставив что-то, - наверняка!
Приятель, загоревшись темой
Много ночей проход тот ковырял
И вот столкнулся он с проблемой
Случился под землёю там обвал
И оказавшись в глиняном мешке
Сначала даже запаниковал
Ну а потом в кромешной темноте
С остервененьем разгребал отвал
Ток воздуха вдруг изменил движенье
Телепатический услышал голос он
И обернулся в глубоком изумленьи
Стена мерцала призрачным огнём!
Голос спросил: " Готов ты к встрече?
Ты точно знаешь, что тебе здесь надо?
Не бойся, мы тебя не изувечим! "
И два огня зажглись и впились взглядом!
Из стенки той вылазить стала голова
С ведро размером - голова рептилии
В белёсой чешуе, без век глаза
Рванул друг прочь в отчаянном усилии!
Не помня как прополз через отвал
В кровь ободрав всю спину и бока
В догонку голос тот ему сказал:
"Это ещё не я, а только мой слуга!"
И неизвестно, что бы дальше было
Если остался друг бы в месте том
Реально, - кровь застыла в жилах
Когда тот голос под землёй услышал он!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:04
Причина: Орфография и пунктуация сохранены.
Вчера, 21:04 by Александр НемецПросмотров: 59Комментарии: 0
Ключевые слова: Подземный туннель лаз существо авторский стих