Змей - 2

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:04

Причина: Орфография и пунктуация сохранены.

Александр Немец Просмотров: 59 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:04 by

Змей - 2Иных цивилизаций и существХодами древними пронизана земляКонечно, это вызывает интересКто они нам? Враги или друзья?За этими местами есть надзорИ нету туда ходу человекуИ если он пришёл как ворТо будет привлечён к ответуЭто случилось в Краснодарском краеПриятель, адекватный человекСказал мне, что такое знает,-Такое не забудет он вовек!Там был один раскопанный курганНо знающие люди говорили,Что в оккупацию, когда была войнаКакой-то немцы там проход открылиЧто этот ход ведёт в туннелиКоторым уже многие векаИ немцы что-то сделать там успелиОставив что-то, - наверняка!Приятель, загоревшись темойМного ночей проход тот ковырялИ вот столкнулся он с проблемойСлучился под землёю там обвалИ оказавшись в глиняном мешкеСначала даже запаниковалНу а потом в кромешной темнотеС остервененьем разгребал отвалТок воздуха вдруг изменил движеньеТелепатический услышал голос онИ обернулся в глубоком изумленьиСтена мерцала призрачным огнём!Голос спросил: " Готов ты к встрече?Ты точно знаешь, что тебе здесь надо?Не бойся, мы тебя не изувечим! "И два огня зажглись и впились взглядом!Из стенки той вылазить стала головаС ведро размером - голова рептилииВ белёсой чешуе, без век глазаРванул друг прочь в отчаянном усилии!Не помня как прополз через отвалВ кровь ободрав всю спину и бокаВ догонку голос тот ему сказал:"Это ещё не я, а только мой слуга!"И неизвестно, что бы дальше былоЕсли остался друг бы в месте томРеально, - кровь застыла в жилахКогда тот голос под землёй услышал он!

Ключевые слова: Подземный туннель лаз существо авторский стих

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