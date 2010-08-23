Плевок

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:01

Причина: Орфография и пунктуация сохранены.

Александр Немец Просмотров: 57 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:01 by

ПлевокПо интернету парень написал,Тем возбудив у трёх друзей охотуЧто место знает где упалНемецкий самолёт в болотоЧто одному не вынести добраИ нужен не один помощникЧто в самолёте столько барахлаНайдёт там каждый всё что хочет !Договорились, встретились, - и в путьДеревня среди леса показаласьПарням сказал: "Тут мои родичи живут"И у старушки ночевать осталисьУтром пошли, - а впереди болотоНо он сказал: " Я все тут тропки знаю ".И вышли они позже к самолётуГлядь, - немец прямо к ним шагает !Все обмерли, а парень тот, -Вперёд пошёл, потом как закричит:"Покойся с Миром, Geh zu Gott !"Немец пропал, и парень говорит:"Чтож, этот призрак я видалТам три могилки, рядом ямаТак этот немец там лежалУсохший и изъеденный червямиПереглянулись хлопцы - ну дела!Подходят ближе к самолётуТеперь уж нет пути назадТрофеи подобрать охота !Но парень тот им говорит,Пойдём там что-то поглядимК обрыву подошли, - там он лежитТот самый парень-проводник !Все оглянулись, - это ты ?!!Он отвечает, да - ребята...Не бойтесь, будете вы житьВот только я теперь проклятый !Я год назад тут проходилИ когда шёл увидел ямуТу, где тот немец мёртвый былИ плюнул вместе со словами:" Чтоб тебе гнида, - дальше гнитьПотом в обрыв тут угораздило свалитьсяПрийдётся нас похоронитьЕсли живыми хотите воротиться !"И вдруг рассеялся как дымкаЧто делать? Взялись за лопатыПотом через болото прыткоПо вешкам перешли ребятаВышли к деревне, так и сели !Гнилые брёвна, ни души...Ну хоть живые, только поседелиДальше решили без трофеев жить !. 14.06.21.

Ключевые слова: Трофеи раскопки самолет авторский стих

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