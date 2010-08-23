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Стихи

Плевок

Плевок

По интернету парень написал,
Тем возбудив у трёх друзей охоту
Что место знает где упал
Немецкий самолёт в болото

Что одному не вынести добра
И нужен не один помощник
Что в самолёте столько барахла
Найдёт там каждый всё что хочет !

Договорились, встретились, - и в путь
Деревня среди леса показалась
Парням сказал: "Тут мои родичи живут"
И у старушки ночевать остались

Утром пошли, - а впереди болото
Но он сказал: " Я все тут тропки знаю ".
И вышли они позже к самолёту
Глядь, - немец прямо к ним шагает !


Все обмерли, а парень тот, -
Вперёд пошёл, потом как закричит:
"Покойся с Миром, Geh zu Gott !"
Немец пропал, и парень говорит:

"Чтож, этот призрак я видал
Там три могилки, рядом яма
Так этот немец там лежал
Усохший и изъеденный червями

Переглянулись хлопцы - ну дела!
Подходят ближе к самолёту
Теперь уж нет пути назад
Трофеи подобрать охота !

Но парень тот им говорит,
Пойдём там что-то поглядим
К обрыву подошли, - там он лежит
Тот самый парень-проводник !

Все оглянулись, - это ты ?!!
Он отвечает, да - ребята...
Не бойтесь, будете вы жить
Вот только я теперь проклятый !

Я год назад тут проходил
И когда шёл увидел яму
Ту, где тот немец мёртвый был
И плюнул вместе со словами:

" Чтоб тебе гнида, - дальше гнить
Потом в обрыв тут угораздило свалиться
Прийдётся нас похоронить
Если живыми хотите воротиться !"

И вдруг рассеялся как дымка
Что делать? Взялись за лопаты
Потом через болото прытко
По вешкам перешли ребята

Вышли к деревне, так и сели !
Гнилые брёвна, ни души...
Ну хоть живые, только поседели
Дальше решили без трофеев жить !

. 14.06.21.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:01
Причина: Орфография и пунктуация сохранены.
Вчера, 21:01 by Александр НемецПросмотров: 57Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Трофеи раскопки самолет авторский стих

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 01:47
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Репутация: (21|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 385
Я эту историю в прозе уже где-то слышал: толи здесь читал, толи на ютубе слышал.
Плюсану за старательный перевод в стихотворную форму.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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