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Стихи

Серебряная пуля

Ты мне снишься ночами зимними,
Проникая под кожу холодом.
Мерно бьётся сердце звериное,
Хоть и болью навеки расколото.


И вокруг меня тьма все плещется,
Беспощадна, как лапа когтистая.
Мне твой голос годами мерещится,
Будто смерть милосердно-быстрая.


Злые льдинки - как острые стрелы
Гонят зверя вперед без оглядки.
Ты пришёл сюда гордым и смелым,
А уйдёшь обречённым и жалким.


Эта тьма разливается в песне
И крадется. Лишь люди уснули -
Ты ножом выцарапывал крестик
В темноте на серебряной пуле.

Вчера, 16:03 by BlackmaidenПросмотров: 59Комментарии: 0
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Ключевые слова: волк волк-оборотень Серебряная пуля зверь снег метель авторский стих

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