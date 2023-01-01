Серебряная пуля

Серебряная пуляТы мне снишься ночами зимними,
Проникая под кожу холодом.
Мерно бьётся сердце звериное,
Хоть и болью навеки расколото.
И вокруг меня тьма все плещется,
Беспощадна, как лапа когтистая.
Мне твой голос годами мерещится,
Будто смерть милосердно-быстрая.
Злые льдинки - как острые стрелы
Гонят зверя вперед без оглядки.
Ты пришёл сюда гордым и смелым,
А уйдёшь обречённым и жалким.
Эта тьма разливается в песне
И крадется. Лишь люди уснули -
Ты ножом выцарапывал крестик
В темноте на серебряной пуле.
Вчера, 16:03 by BlackmaidenПросмотров: 59Комментарии: 0
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