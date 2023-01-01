Серебряная пуля

Blackmaiden Просмотров: 59 Комментарии: 0 +4 Вчера, 16:03 by

Ты мне снишься ночами зимними,Проникая под кожу холодом.Мерно бьётся сердце звериное,Хоть и болью навеки расколото.И вокруг меня тьма все плещется,Беспощадна, как лапа когтистая.Мне твой голос годами мерещится,Будто смерть милосердно-быстрая.Злые льдинки - как острые стрелыГонят зверя вперед без оглядки.Ты пришёл сюда гордым и смелым,А уйдёшь обречённым и жалким.Эта тьма разливается в песнеИ крадется. Лишь люди уснули -Ты ножом выцарапывал крестикВ темноте на серебряной пуле.

Ключевые слова: волк волк-оборотень Серебряная пуля зверь снег метель авторский стих

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