Про Мэри

Новость отредактировал Estellan - 1-04-2023, 17:54

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Volad Просмотров: 83 Комментарии: 1 +1 1-04-2023, 17:54 by

Я люблю мою МэриЗакрываю я двериИ вдвоём вместе с неюМы в огромной постели...Говорят, моя МэриУмерла как неделю.Только им я не верю -Мы вдвоём, здесь, в постели!Но теперь моя МэриНа людей стала злее.Всем кто лгал про нас с нею -Я сворачивал шею!Шли часы и неделиНа ее гладком телеПятна в коже подтлели...Все равно люблю Мэри.Все кто видел нас с неюУбегали скорееЯ таких не жалею...Улыбается Мэри!Закрывайтесь скорееМы идём вместе с Мэри.И открыты где двери -Их съедят скоро черви!

Ключевые слова: Мертвец существо смерть авторский стих

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