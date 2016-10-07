Про МэриЯ люблю мою Мэри
Закрываю я двери
И вдвоём вместе с нею
Мы в огромной постели...
Говорят, моя Мэри
Умерла как неделю.
Только им я не верю -
Мы вдвоём, здесь, в постели!
Но теперь моя Мэри
На людей стала злее.
Всем кто лгал про нас с нею -
Я сворачивал шею!
Шли часы и недели
На ее гладком теле
Пятна в коже подтлели...
Все равно люблю Мэри.
Все кто видел нас с нею
Убегали скорее
Я таких не жалею...
Улыбается Мэри!
Закрывайтесь скорее
Мы идём вместе с Мэри.
И открыты где двери -
Их съедят скоро черви!
Новость отредактировал Estellan - 1-04-2023, 17:54
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
1-04-2023, 17:54 by VoladПросмотров: 83Комментарии: 1
Ключевые слова: Мертвец существо смерть авторский стих