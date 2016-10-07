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Стихи

Про Мэри

Я люблю мою Мэри
Закрываю я двери
И вдвоём вместе с нею
Мы в огромной постели...

Говорят, моя Мэри
Умерла как неделю.
Только им я не верю -
Мы вдвоём, здесь, в постели!

Но теперь моя Мэри
На людей стала злее.
Всем кто лгал про нас с нею -
Я сворачивал шею!

Шли часы и недели
На ее гладком теле
Пятна в коже подтлели...
Все равно люблю Мэри.

Все кто видел нас с нею
Убегали скорее
Я таких не жалею...
Улыбается Мэри!

Закрывайтесь скорее
Мы идём вместе с Мэри.
И открыты где двери -
Их съедят скоро черви!


Новость отредактировал Estellan - 1-04-2023, 17:54
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
1-04-2023, 17:54 by VoladПросмотров: 83Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Мертвец существо смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 14:59
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Пушкин в а.уе!
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