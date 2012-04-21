Город мертвецов

Город мертвецовГубернатор кричал,
Что в петле буду я.
После он умолял...
Пухом парню земля.
Выход будет всегда
Из проблемы любой,
Да к тому же когда
Револьвер под рукой!
Конь, снова в седле, в пути...
Вновь город встал впереди...
Вот в городе я теперь.
Вонь мёртвых людей!
Хэй!
Есть здесь кто-нибудь живой?
Всюду тихо.
Добрый ствол всегда со мной -
Не шути-ка!
Но в ответ лишь тишина,
Воет ветер.
Не ответят никогда
Мертвецы!
Что случилось здесь?
Это мне всё равно.
В баре выпивка есть,
А в живых - никого.
На тела не смотри
Отдыхай, ешь и пей.
Всё что хочешь бери.
Жаль лишь пуст здесь бордель!
Хэй!
Есть здесь кто-нибудь живой?
Всюду тихо.
Добрый ствол всегда со мной
Не шути-ка!
Но в ответ лишь тишина,
Воет ветер.
Не ответят никогда
Мертвецы!
Но как солнце зашло,
Ночь укрыла дома -
В темноте за окном
Поднимались тела!
Дикий голод в глазах.
Им не дамся живой.
Револьвер мой в руках.
Слышу хрип за спиной!
Стой!
Есть здесь кто-нибудь живой?
Всюду тихо.
Добрый ствол всегда со мной
Не шути-ка!
Но в ответ лишь тишина,
Воет ветер.
Не ответят никогда
Мертвецы!
Я стреляю в мертвецов -
Их здесь толпы!
Бьются окна и засов -
Лезут к дому!
Опустевший барабан -
Три патрона...
Отовсюду я сбегал,
Я сбегал...
Лошадь в ужасе визжит -
Пожирают!
Я на чердаке закрыт -
Пролезают!
И в стволе всего патрон -
Не пробиться!
Выход я один нашёл -
Под рукой!
Сегодня, 16:23 by VoladПросмотров: 46Комментарии: 4
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