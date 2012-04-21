Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Город мертвецов

Губернатор кричал,
Что в петле буду я.
После он умолял...
Пухом парню земля.

Выход будет всегда
Из проблемы любой,
Да к тому же когда
Револьвер под рукой!

Конь, снова в седле, в пути...
Вновь город встал впереди...
Вот в городе я теперь.
Вонь мёртвых людей!

Хэй!

Есть здесь кто-нибудь живой?
Всюду тихо.
Добрый ствол всегда со мной -
Не шути-ка!
Но в ответ лишь тишина,
Воет ветер.
Не ответят никогда
Мертвецы!

Что случилось здесь?
Это мне всё равно.
В баре выпивка есть,
А в живых - никого.

На тела не смотри
Отдыхай, ешь и пей.
Всё что хочешь бери.
Жаль лишь пуст здесь бордель!

Хэй!

Есть здесь кто-нибудь живой?
Всюду тихо.
Добрый ствол всегда со мной
Не шути-ка!
Но в ответ лишь тишина,
Воет ветер.
Не ответят никогда
Мертвецы!

Но как солнце зашло,
Ночь укрыла дома -
В темноте за окном
Поднимались тела!

Дикий голод в глазах.
Им не дамся живой.
Револьвер мой в руках.
Слышу хрип за спиной!

Стой!

Есть здесь кто-нибудь живой?
Всюду тихо.
Добрый ствол всегда со мной
Не шути-ка!
Но в ответ лишь тишина,
Воет ветер.
Не ответят никогда
Мертвецы!

Я стреляю в мертвецов -
Их здесь толпы!
Бьются окна и засов -
Лезут к дому!
Опустевший барабан -
Три патрона...
Отовсюду я сбегал,
Я сбегал...

Лошадь в ужасе визжит -
Пожирают!
Я на чердаке закрыт -
Пролезают!
И в стволе всего патрон -
Не пробиться!
Выход я один нашёл -
Под рукой!

Город мертвецов

Сегодня, 16:23 by VoladПросмотров: 46Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Город мертвецы ствол патрон песня авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 17:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (247|0)
Публикаций: 370
Комментариев: 3 281
Привет, Вовчик! :)))))
Песня очень понравилось!

Помню у тебя были песни музыкальные по текстам с исполнением, если что скинь ссылку, здесь или в лс, если еще песенки сохранились. А то у меня старые сообщения опять потерлись)))
А творчество должно быть сохранено!
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#2 написал: Volad
Сегодня, 17:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 84
Комментариев: 833
Здарова, Макс))) У меня есть демки, но их нужно поискать по нескольким компам, сайтам и куда-то залить, в гугл диске и на других источниках все обнулилось. Как сделаю, сообщу. Конкретно с этим текстом песни не было, это один из набросков на музыку. Песню в итоге с другим текстом сделали, про паучиху) хотя мне это текст больше по душе. Попробовал прикрепить клип с паучихой, хз, как в сообщении выглядеть будет.

My Webpage
Зарегистрирован: 29.11.2011
    
#3 написал: kusi
Сегодня, 18:01
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 531
Рада тебя видеть) Чертовски приятно видеть старичков поэтов на сайте.
Текст песни шикарен! Очень образно, ярко. От меня океанический)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#4 написал: Volad
Сегодня, 19:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 84
Комментариев: 833
Цитата: kusi
Рада тебя видеть) Чертовски приятно видеть старичков поэтов на сайте.
Текст песни шикарен! Очень образно, ярко. От меня океанический)

Привет))) Спасибо) Тоже рад) Только вот смотрю, тут раздел потихоньку затухает
Зарегистрирован: 29.11.2011
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.