Город мертвецов

Volad Просмотров: 46 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 16:23 by

Губернатор кричал,Что в петле буду я.После он умолял...Пухом парню земля.Выход будет всегдаИз проблемы любой,Да к тому же когдаРевольвер под рукой!Конь, снова в седле, в пути...Вновь город встал впереди...Вот в городе я теперь.Вонь мёртвых людей!Хэй!Есть здесь кто-нибудь живой?Всюду тихо.Добрый ствол всегда со мной -Не шути-ка!Но в ответ лишь тишина,Воет ветер.Не ответят никогдаМертвецы!Что случилось здесь?Это мне всё равно.В баре выпивка есть,А в живых - никого.На тела не смотриОтдыхай, ешь и пей.Всё что хочешь бери.Жаль лишь пуст здесь бордель!Хэй!Есть здесь кто-нибудь живой?Всюду тихо.Добрый ствол всегда со мнойНе шути-ка!Но в ответ лишь тишина,Воет ветер.Не ответят никогдаМертвецы!Но как солнце зашло,Ночь укрыла дома -В темноте за окномПоднимались тела!Дикий голод в глазах.Им не дамся живой.Револьвер мой в руках.Слышу хрип за спиной!Стой!Есть здесь кто-нибудь живой?Всюду тихо.Добрый ствол всегда со мнойНе шути-ка!Но в ответ лишь тишина,Воет ветер.Не ответят никогдаМертвецы!Я стреляю в мертвецов -Их здесь толпы!Бьются окна и засов -Лезут к дому!Опустевший барабан -Три патрона...Отовсюду я сбегал,Я сбегал...Лошадь в ужасе визжит -Пожирают!Я на чердаке закрыт -Пролезают!И в стволе всего патрон -Не пробиться!Выход я один нашёл -Под рукой!

Ключевые слова: Город мертвецы ствол патрон песня авторский стих

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