Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Секрет

Сотни жизней, сотни лет
Я не видел солнца свет.
Знаешь ли, в чём мой секрет?
В том, что сердца больше нет.

Думаешь, что это ложь,
Но я вижу твою дрожь.
Вырезай его, вот нож,
И тогда сама поймёшь.

Будет много крови,
Но шагни вперёд,
И не станет боли,
И внутри не жжёт.

Знаю, что ты хочешь,
Дай мне свою руку.
С каждой новой ночью
Мы развеем скуку.

С каждой новой ночью
Погружайся в ад,
Зная - сердце больше
Не вернёшь назад.

Вчера, 11:27 by VoladПросмотров: 398Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Секрет сердце ад авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.