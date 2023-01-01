Секрет

Volad Просмотров: 398 Комментарии: 0 +2 Вчера, 11:27 by

Сотни жизней, сотни летЯ не видел солнца свет.Знаешь ли, в чём мой секрет?В том, что сердца больше нет.Думаешь, что это ложь,Но я вижу твою дрожь.Вырезай его, вот нож,И тогда сама поймёшь.Будет много крови,Но шагни вперёд,И не станет боли,И внутри не жжёт.Знаю, что ты хочешь,Дай мне свою руку.С каждой новой ночьюМы развеем скуку.С каждой новой ночьюПогружайся в ад,Зная - сердце большеНе вернёшь назад.

Ключевые слова: Секрет сердце ад авторский стих

Другие, подобные истории: