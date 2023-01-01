СекретСотни жизней, сотни лет
Я не видел солнца свет.
Знаешь ли, в чём мой секрет?
В том, что сердца больше нет.
Думаешь, что это ложь,
Но я вижу твою дрожь.
Вырезай его, вот нож,
И тогда сама поймёшь.
Будет много крови,
Но шагни вперёд,
И не станет боли,
И внутри не жжёт.
Знаю, что ты хочешь,
Дай мне свою руку.
С каждой новой ночью
Мы развеем скуку.
С каждой новой ночью
Погружайся в ад,
Зная - сердце больше
Не вернёшь назад.
Вчера, 11:27 by VoladПросмотров: 398Комментарии: 0
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