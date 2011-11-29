Наследие

Александр Немец Просмотров: 110 Комментарии: 1 +2 Вчера, 10:52 by

Во снах ко мне приходит Тьма,Я слышу чёрных крыльев шорох.Шёпот сгущается в слова,И превращается сон в морок.Зачем ты нас тревожишь, смертный?Зачем ты ищешь себе Смерть?И что тебе о нас известно?Ты хочешь знать? Тогда ответь!Ты почему решил, что мыС тобой заключим договор?Ты думаешь, что силам ТьмыТак нужен этот разговор?По воле случая тебеДостался перстень с руной Силы.Не каждому он по судьбе,Не одного он свёл в могилу.А знаешь, почему он твой?Его твой предок - прародительСвязал по договору с Тьмой,И ты теперь - его Хранитель.И мы теперь имеем правоСвои условия исполнить,Но время ещё не настало,Пока ты сам не сможешь вспомнить.И выбора у тебя нет!Проснётся родовая память,И то, что скрыто в мраке лет,В твоё сознание нагрянет!Тогда поймёшь ты нашу связь,Поймёшь, но будет уже поздно.Ну а пока живи, резвясь,Резвись, но только осторожно!Мы наблюдаем за тобойИ даже, может быть, подскажем,Направим шаг за шагом твой,Не возомни, что ты так важен!И нет нам дела до страстишек,Которые кипят у вас,Убогих разумом людишек.Мы подождём, придёт наш час!24.03.23

Ключевые слова: Тьма перстень предки наследие договор авторский стих

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