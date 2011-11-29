Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Наследие

Во снах ко мне приходит Тьма,
Я слышу чёрных крыльев шорох.
Шёпот сгущается в слова,
И превращается сон в морок.

Зачем ты нас тревожишь, смертный?
Зачем ты ищешь себе Смерть?
И что тебе о нас известно?
Ты хочешь знать? Тогда ответь!

Ты почему решил, что мы
С тобой заключим договор?
Ты думаешь, что силам Тьмы
Так нужен этот разговор?

По воле случая тебе
Достался перстень с руной Силы.
Не каждому он по судьбе,
Не одного он свёл в могилу.

А знаешь, почему он твой?
Его твой предок - прародитель
Связал по договору с Тьмой,
И ты теперь - его Хранитель.

И мы теперь имеем право
Свои условия исполнить,
Но время ещё не настало,
Пока ты сам не сможешь вспомнить.

И выбора у тебя нет!
Проснётся родовая память,
И то, что скрыто в мраке лет,
В твоё сознание нагрянет!

Тогда поймёшь ты нашу связь,
Поймёшь, но будет уже поздно.
Ну а пока живи, резвясь,
Резвись, но только осторожно!

Мы наблюдаем за тобой
И даже, может быть, подскажем,
Направим шаг за шагом твой,
Не возомни, что ты так важен!

И нет нам дела до страстишек,
Которые кипят у вас,
Убогих разумом людишек.
Мы подождём, придёт наш час!

24.03.23

Вчера, 10:52 by Александр НемецПросмотров: 110Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Тьма перстень предки наследие договор авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Volad
Сегодня, 11:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 84
Комментариев: 833
Неплохо) +++
Зарегистрирован: 29.11.2011
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.