НаследиеВо снах ко мне приходит Тьма,
Я слышу чёрных крыльев шорох.
Шёпот сгущается в слова,
И превращается сон в морок.
Зачем ты нас тревожишь, смертный?
Зачем ты ищешь себе Смерть?
И что тебе о нас известно?
Ты хочешь знать? Тогда ответь!
Ты почему решил, что мы
С тобой заключим договор?
Ты думаешь, что силам Тьмы
Так нужен этот разговор?
По воле случая тебе
Достался перстень с руной Силы.
Не каждому он по судьбе,
Не одного он свёл в могилу.
А знаешь, почему он твой?
Его твой предок - прародитель
Связал по договору с Тьмой,
И ты теперь - его Хранитель.
И мы теперь имеем право
Свои условия исполнить,
Но время ещё не настало,
Пока ты сам не сможешь вспомнить.
И выбора у тебя нет!
Проснётся родовая память,
И то, что скрыто в мраке лет,
В твоё сознание нагрянет!
Тогда поймёшь ты нашу связь,
Поймёшь, но будет уже поздно.
Ну а пока живи, резвясь,
Резвись, но только осторожно!
Мы наблюдаем за тобой
И даже, может быть, подскажем,
Направим шаг за шагом твой,
Не возомни, что ты так важен!
И нет нам дела до страстишек,
Которые кипят у вас,
Убогих разумом людишек.
Мы подождём, придёт наш час!
24.03.23
Вчера, 10:52 by Александр НемецПросмотров: 110Комментарии: 1
Ключевые слова: Тьма перстень предки наследие договор авторский стих