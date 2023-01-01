Спящая вампирша

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:58

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 201 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:58 by

В открытом, сосновом гробуДремотой накрытая нежной,Резцами упершись в губу,Девица лежит без одежды,С грехом на червонных устах -Расцвет похоронной гвоздики,Внушает уснувшая страхВ затишье оскальной интриги.Напившись из вены вина,Вздыхает хмельная Гертруда.О, как я хочу ей вогнатьОсиновый кол между грудей!На тело свалиться – плитойМогильной, сдувающей свечи.Я плачу над всей красотойВолчицы под шкурой овечьей.Миг жизни пусть будет продлёнДо новой, кровавой услады.Я тайно в девицу влюблён,В пустое исчадие ада!Бесшумно покинувший склеп,Иду я по лунной дороге.Итог острой страсти – нелеп:Охота попробовать крови...

Ключевые слова: Вампирша девушка сон авторский стих

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