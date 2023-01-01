Спящая вампирша

Спящая вампиршаВ открытом, сосновом гробу
Дремотой накрытая нежной,
Резцами упершись в губу,
Девица лежит без одежды,
С грехом на червонных устах -
Расцвет похоронной гвоздики,
Внушает уснувшая страх
В затишье оскальной интриги.
Напившись из вены вина,
Вздыхает хмельная Гертруда.
О, как я хочу ей вогнать
Осиновый кол между грудей!
На тело свалиться – плитой
Могильной, сдувающей свечи.
Я плачу над всей красотой
Волчицы под шкурой овечьей.
Миг жизни пусть будет продлён
До новой, кровавой услады.
Я тайно в девицу влюблён,
В пустое исчадие ада!
Бесшумно покинувший склеп,
Иду я по лунной дороге.
Итог острой страсти – нелеп:
Охота попробовать крови...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:58
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 23:58 by johnny-max-cageПросмотров: 201Комментарии: 0
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