Ночь с суккубом

Ночь с суккубомВзывал из пепла я – суккуба
Для ублажения телес,
Когда под видом душегуба
Меня в ребро ударил бес.
И ночью стала сказка былью.
Явилась краля во плоти,
И буфера зачотны были.
Прелестница, как ни крути.
Но я лежал парализован,
Как старый призрак в кандалах.
Она плыла на мне - гондолой
Со стоном ветра на волнах.
А после выдавила соки,
Ушла... Явилась, не спросясь.
Меня хватая в плен жестокий.
Колючей проволокой связь
Меж нами волчью вековеча,
До капли выжимая кровь.
Я был морально изувечен
Расплатой бедственных грехов.
И с той поры – ушёл в монахи.
Обросший пышной бородой,
Забыв шальные охи ахи,
Духовной пользуюсь едой.
И пусть ночами возле окон
Не пляшут нимфы менуэт.
Я буду мыслить о высоком.
И стану - праведный поэт.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:47
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 23:47 by johnny-max-cageПросмотров: 60Комментарии: 0
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