Ночь с суккубом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:47

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 60 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:47 by

Взывал из пепла я – суккубаДля ублажения телес,Когда под видом душегубаМеня в ребро ударил бес.И ночью стала сказка былью.Явилась краля во плоти,И буфера зачотны были.Прелестница, как ни крути.Но я лежал парализован,Как старый призрак в кандалах.Она плыла на мне - гондолойСо стоном ветра на волнах.А после выдавила соки,Ушла... Явилась, не спросясь.Меня хватая в плен жестокий.Колючей проволокой связьМеж нами волчью вековеча,До капли выжимая кровь.Я был морально изувеченРасплатой бедственных грехов.И с той поры – ушёл в монахи.Обросший пышной бородой,Забыв шальные охи ахи,Духовной пользуюсь едой.И пусть ночами возле оконНе пляшут нимфы менуэт.Я буду мыслить о высоком.И стану - праведный поэт.

Ключевые слова: Суккуб ночь поэт авторский стих

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