Целитель

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:18

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Александр Немец Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:18 by

Пародия на объявления лжецелителей нажимающихся на доверии граждан. ЦелительЯ, Изотерий СветазадныйОпыт имею зело изрядный,Рекомендации Барона ЦыганскогоИ Архимага " Тьмутараканьскаго "Таро-вед я и в-РунологК Истине мой путь был дологИмею Высшую степень НаучнуюСобора " Блаженных Мозго-мучников "Граждане! Благослови вас БогИзбавлю, - и от демонов, и от блохТараканов, крыс, мышейПсориаза и прыщейОбращайтесь без сомненьяВ Карму приплету везеньеТретье Око вам откроюИзлечу от геморрояЧищу чакры, дымоходыТакже задние проходыЗаодно и унитазыПорчу уберу и сглазыЯ - бывалый эзотерикВашим недругам у двериЯ - Проклятье наложуПрисушу, поворожуУ меня много талантовЯ, согласно прейскурантуПривлеку к вам БлагодатьМогу даже покамлатьПредоплату заплативСнимите вы - НегативВам я имидж распиарюБудет всё в одну вам харюВсех приму без исключеньяКто купил мои "Ученья"В сих трудах я доказывал:Недоверье злит Астрал!Приму Благодарность и безналичноЯ и с Ковидом справлюсь отличноСилён и в магии ЛюбовнойСведу и Разведу - по полной!Пусть сомненье вас не гложетМоя магия - поможет!Приходите в мой порталПросветленья Час настал!P.S. Семинары по субботам. Если вам зело охота. Просветленья, и вобще.... Запись в кассе у фойе.17.03.2023.

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