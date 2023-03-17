Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Целитель

Пародия на объявления лжецелителей нажимающихся на доверии граждан

. Целитель
Я, Изотерий Светазадный
Опыт имею зело изрядный,
Рекомендации Барона Цыганского
И Архимага " Тьмутараканьскаго "

Таро-вед я и в-Рунолог
К Истине мой путь был долог
Имею Высшую степень Научную
Собора " Блаженных Мозго-мучников "

Граждане! Благослови вас Бог
Избавлю, - и от демонов, и от блох
Тараканов, крыс, мышей
Псориаза и прыщей

Обращайтесь без сомненья
В Карму приплету везенье
Третье Око вам открою
Излечу от геморроя

Чищу чакры, дымоходы
Также задние проходы
Заодно и унитазы
Порчу уберу и сглазы

Я - бывалый эзотерик
Вашим недругам у двери
Я - Проклятье наложу
Присушу, поворожу

У меня много талантов
Я, согласно прейскуранту
Привлеку к вам Благодать
Могу даже покамлать

Предоплату заплатив
Снимите вы - Негатив
Вам я имидж распиарю
Будет всё в одну вам харю

Всех приму без исключенья
Кто купил мои "Ученья"
В сих трудах я доказывал:
Недоверье злит Астрал!

Приму Благодарность и безналично
Я и с Ковидом справлюсь отлично
Силён и в магии Любовной
Сведу и Разведу - по полной!

Пусть сомненье вас не гложет
Моя магия - поможет!
Приходите в мой портал
Просветленья Час настал!

P.S. Семинары по субботам
. Если вам зело охота
. Просветленья, и вобще...
. Запись в кассе у фойе.

17.03.2023.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:18
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:18 by Александр НемецПросмотров: 22Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Целители магия семинар авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.