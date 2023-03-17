ЦелительПародия на объявления лжецелителей нажимающихся на доверии граждан
. Целитель
Я, Изотерий Светазадный
Опыт имею зело изрядный,
Рекомендации Барона Цыганского
И Архимага " Тьмутараканьскаго "
Таро-вед я и в-Рунолог
К Истине мой путь был долог
Имею Высшую степень Научную
Собора " Блаженных Мозго-мучников "
Граждане! Благослови вас Бог
Избавлю, - и от демонов, и от блох
Тараканов, крыс, мышей
Псориаза и прыщей
Обращайтесь без сомненья
В Карму приплету везенье
Третье Око вам открою
Излечу от геморроя
Чищу чакры, дымоходы
Также задние проходы
Заодно и унитазы
Порчу уберу и сглазы
Я - бывалый эзотерик
Вашим недругам у двери
Я - Проклятье наложу
Присушу, поворожу
У меня много талантов
Я, согласно прейскуранту
Привлеку к вам Благодать
Могу даже покамлать
Предоплату заплатив
Снимите вы - Негатив
Вам я имидж распиарю
Будет всё в одну вам харю
Всех приму без исключенья
Кто купил мои "Ученья"
В сих трудах я доказывал:
Недоверье злит Астрал!
Приму Благодарность и безналично
Я и с Ковидом справлюсь отлично
Силён и в магии Любовной
Сведу и Разведу - по полной!
Пусть сомненье вас не гложет
Моя магия - поможет!
Приходите в мой портал
Просветленья Час настал!
P.S. Семинары по субботам
. Если вам зело охота
. Просветленья, и вобще...
. Запись в кассе у фойе.
17.03.2023.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:18
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:18 by Александр НемецПросмотров: 22Комментарии: 0
Ключевые слова: Целители магия семинар авторский стих