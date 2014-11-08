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Стихи

Расчёт

Расчёт
Кто говорит о мёртвых плохо
Тот видимо не понимает :
После последнего их вздоха
Только лишь тело умирает

Смерть у живущих вызывает страх
Ведь, что неведомо - пугает
Что за чертой, в других Мирах
Немногие живые знают

В потусторонние Миры
Не каждому открыты Двери
Там свои правила Игры
Можно не знать, но нужно верить

В потусторонних Истину Миров
Где всё и всем всегда воздастся
EDEM DAS SEINE - будь готов!
Твоя Душа - последнее богатство.

Это и есть та звонкая монета
Бессмертная Валюта Всех Миров
Её если растратил в Мире этом
То в Мире том, уже- без дураков!

Кредит уже, увы- исчерпан!
Теперь слёз нет, и горю не помочь
И если кредиторы были Черти
Расплата будет чёрная, как ночь

Долг надо отработать весь,сполна
В Геенне огненной, ли в Бездне ледяной
Будет решать Князь Ада - Сатана
Пополнив Счёт ещё одной Душой

В прощальных речах часто слышим мы
О чести и достоинстве покойных
Что были они- "Золотой Души"
И место их - среди достойных

Ведь золотые Души- все, сначала
Но даже к золоту грязь пристаёт
Цени и береги, что изначально дали
Век короток, и близится Расчёт

Вся жизнь подобна грязному болоту
И не запачкаться никак нельзя
Лишь бы не уподобиться Свиноте
А то в Чистилище не вычистится грязь

Внешность обманчива, бывает и Нечистый
С ложной заботой, в трудный час
Появится весь белый и пушистый
Своим Кредитом искушая нас

Идя на поводу своих желаний
Не видя и не слыша ничего
Только из бренных исходя реалий
Мы не поймём лишь только одного :

Зачем копить долги, приняв Услугу
Для каждого Жизнь, это испытанье
Давайте лучше помогать друг другу
Для всех един порядок Мирозданья

Божественных Законов чистота
Вот- Абсолют, нам данный свыше
Смерть не последняя черта!
Поверь! Пока мы ещё дышим...

. 2023


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:58
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:58 by Александр НемецПросмотров: 105Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Смерть расплата жизнь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Вчера, 19:55
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 359
EDEM DAS SEINE - будь готов!

Забавная аллюзия, хоть, похоже, случайная

Только не EDEM, а JEDEM
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#2 написал: serg-kil-inc
Вчера, 23:38
0
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 364
Довольно пафосно получилось, на мой взгляд, из за обилия существительных с заглавными буквами. Как будто подростковый максимализм читаешь.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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