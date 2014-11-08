Расчёт

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:58

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Александр Немец Просмотров: 105 Комментарии: 2 +1 Вчера, 17:58 by

РасчётКто говорит о мёртвых плохоТот видимо не понимает :После последнего их вздохаТолько лишь тело умираетСмерть у живущих вызывает страхВедь, что неведомо - пугаетЧто за чертой, в других МирахНемногие живые знаютВ потусторонние МирыНе каждому открыты ДвериТам свои правила ИгрыМожно не знать, но нужно веритьВ потусторонних Истину МировГде всё и всем всегда воздастсяEDEM DAS SEINE - будь готов!Твоя Душа - последнее богатство.Это и есть та звонкая монетаБессмертная Валюта Всех МировЕё если растратил в Мире этомТо в Мире том, уже- без дураков!Кредит уже, увы- исчерпан!Теперь слёз нет, и горю не помочьИ если кредиторы были ЧертиРасплата будет чёрная, как ночьДолг надо отработать весь,сполнаВ Геенне огненной, ли в Бездне ледянойБудет решать Князь Ада - СатанаПополнив Счёт ещё одной ДушойВ прощальных речах часто слышим мыО чести и достоинстве покойныхЧто были они- "Золотой Души"И место их - среди достойныхВедь золотые Души- все, сначалаНо даже к золоту грязь пристаётЦени и береги, что изначально далиВек короток, и близится РасчётВся жизнь подобна грязному болотуИ не запачкаться никак нельзяЛишь бы не уподобиться СвинотеА то в Чистилище не вычистится грязьВнешность обманчива, бывает и НечистыйС ложной заботой, в трудный часПоявится весь белый и пушистыйСвоим Кредитом искушая насИдя на поводу своих желанийНе видя и не слыша ничегоТолько из бренных исходя реалийМы не поймём лишь только одного :Зачем копить долги, приняв УслугуДля каждого Жизнь, это испытаньеДавайте лучше помогать друг другуДля всех един порядок МирозданьяБожественных Законов чистотаВот- Абсолют, нам данный свышеСмерть не последняя черта!Поверь! Пока мы ещё дышим.... 2023

Ключевые слова: Смерть расплата жизнь авторский стих

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