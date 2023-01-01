R.I.P.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:55

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Александр Немец Просмотров: 88 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:55 by

R.I.P.Всегда была несправедливостьИ с точки зрения людей,-Не надо ждать от Бога милостьА нужно всё, и - поскорейКрасиво жить не каждому даноВсе в золоте хотят купатьсяВот из-за этого придумали давноПлебеям лозунг - "Равенство и Братство"Всю жизнь горбатишь и итог:Смерть в нищете или тюряжкеИ каждый думает, что смогСлед на Земле оставить яркийПо-всякому бывает, но вобщеТы после Смерти никому не нуженТеперь ты подошёл к чертеСгодишься для червей, на ужинСвободу, Равенство и БратствоСмерть всем даёт, без исключеньяПрийдется с жизнью всем расстатьсяИ все равны - как удобреньеСвободны от долгов, налоговНа кладбище, все - как одинСвоею каждый шёл дорогойИ вот,- по братски здесь лежим.Все рядом- бедный и богатыйИ никому не в "западло"Хоронят всех одной лопатойИ разницы нет никакой!Вот и сбылась мечта народаНе даром говорят, что в лучший МирМы все уйдём, всё будет ровноЛежи, не парься- Ри, Ай, Пи.... 2019

Ключевые слова: Смерть кладбище покой авторский стих

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