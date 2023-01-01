R.I.P.R.I.P.
Всегда была несправедливость
И с точки зрения людей,-
Не надо ждать от Бога милость
А нужно всё, и - поскорей
Красиво жить не каждому дано
Все в золоте хотят купаться
Вот из-за этого придумали давно
Плебеям лозунг - "Равенство и Братство"
Всю жизнь горбатишь и итог:
Смерть в нищете или тюряжке
И каждый думает, что смог
След на Земле оставить яркий
По-всякому бывает, но вобще
Ты после Смерти никому не нужен
Теперь ты подошёл к черте
Сгодишься для червей, на ужин
Свободу, Равенство и Братство
Смерть всем даёт, без исключенья
Прийдется с жизнью всем расстаться
И все равны - как удобренье
Свободны от долгов, налогов
На кладбище, все - как один
Своею каждый шёл дорогой
И вот,- по братски здесь лежим.
Все рядом- бедный и богатый
И никому не в "западло"
Хоронят всех одной лопатой
И разницы нет никакой!
Вот и сбылась мечта народа
Не даром говорят, что в лучший Мир
Мы все уйдём, всё будет ровно
Лежи, не парься- Ри, Ай, Пи...
. 2019
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:55
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:55 by Александр НемецПросмотров: 88Комментарии: 0
Ключевые слова: Смерть кладбище покой авторский стих