ТеньТень
Залитый светом солнца Мир
Может не каждому по нраву
В склепе ворочался Вампир
Он в тень ушёл - и это его право
Настал век Сумрачных Времён
И в серой массе нынешних людей
Цифровизацией, где каждый заклеймён
Мы превращаемся в подобия теней
Инстинкты заменили Разум
Выжить и жить - любой ценой
Под колпаком все оказались разом
Где каждый каждому - чужой
Иллюзия Цивилизации-уют,
Ложная цель, без всякого сомненья
Порядок возведённый в Абсолют
Это и есть Террор - в определении
Контроль тотальный и учёт
Ну, здравствуй - Цифровой Концлагерь!
А в тень кто вовремя уйдёт
Воскреснет, как библейский Лазарь!
Сила Вампира - в мудрости веков
Которая сложилась в кредо:
Мир состоит из сборища врагов
Или овец - эквивалент обеда
Чтобы не уподобиться стадам
Овец, ослов или баранов
В Тени потерян счёт годам
Подобным, как ряды барханов
Тень-Прародитель, мать всего
Пусть копошатся жалкие людишки
Вот истина для всех Времён!
Хмыкнул Вампир, накрывшись гроба крышкой...
. 2023
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:46
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:46 by Александр НемецПросмотров: 81Комментарии: 0
Ключевые слова: Тень вампир мир авторский стих