Тень

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:46

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Александр Немец Просмотров: 81 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:46 by

ТеньЗалитый светом солнца МирМожет не каждому по нравуВ склепе ворочался ВампирОн в тень ушёл - и это его правоНастал век Сумрачных ВремёнИ в серой массе нынешних людейЦифровизацией, где каждый заклеймёнМы превращаемся в подобия тенейИнстинкты заменили РазумВыжить и жить - любой ценойПод колпаком все оказались разомГде каждый каждому - чужойИллюзия Цивилизации-уют,Ложная цель, без всякого сомненьяПорядок возведённый в АбсолютЭто и есть Террор - в определенииКонтроль тотальный и учётНу, здравствуй - Цифровой Концлагерь!А в тень кто вовремя уйдётВоскреснет, как библейский Лазарь!Сила Вампира - в мудрости вековКоторая сложилась в кредо:Мир состоит из сборища враговИли овец - эквивалент обедаЧтобы не уподобиться стадамОвец, ослов или барановВ Тени потерян счёт годамПодобным, как ряды бархановТень-Прародитель, мать всегоПусть копошатся жалкие людишкиВот истина для всех Времён!Хмыкнул Вампир, накрывшись гроба крышкой.... 2023

Ключевые слова: Тень вампир мир авторский стих

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