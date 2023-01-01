ОбрядОбряд
Луна над кладбищем взошла
Пора! Обратной нет дороги
Сейчас проснутся силы Зла
Время вступить в Смерти чертоги
Смерть - это Кладбища Хозяйка
И мне она укажет путь
Я ей преподнесу подарки,
Ну и того, ради кого иду
Я зажигаю чёрную свечу
Начав магический обряд
Свести в могилу недруга хочу
И мною будет он проклят
Чтоб и в могиле не было покоя
Чтобы гореть ему в Аду!
В руке свеча, клинок в другой
И в полночь я по кладбищу иду
Настроюсь, изменив сознанье
Заметив знаки Темных Сил,
Пусть же свершится наказание!
В могилу я клинок вонзил!
Вот это место, выбор сделан!
Я пентаграмму начертал
Особым, тёмно-красным мелом
И склянку с кровью я достал
Потом рисую Смерти руны
Змеиной кровью по углам
Как долго ждал я полнолунья
Вот-вот откроется Портал
Вокруг свечи сгустилась тьма
Потусторонним холодом дохнуло
Лёг на надгробие туман
Могила отозвалась гулом
Плита надгробная скрипит
Кровь в рунах быстро застывает
Тот, кто в могиле там лежит
Вдруг в виде Духа выплывает
Клинок удержит его здесь
Дух голоден, ищет Врата
Дрожа от возбуждения весь
Я хороню портрет врага
Да! Дело сделано, теперь -
Пока свеча не догорела
Надо закрыть Портала дверь
И всё - стрела в цель полетела!
P.S. А утром с настроением особым
Начальнику я пожелаю - Быть Здоровым!
. 2020.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:42
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:42 by Александр НемецПросмотров: 87Комментарии: 0
Ключевые слова: Кладбище смерть ритуал авторский стих