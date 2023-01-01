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Стихи

Обряд

Обряд

Луна над кладбищем взошла
Пора! Обратной нет дороги
Сейчас проснутся силы Зла
Время вступить в Смерти чертоги

Смерть - это Кладбища Хозяйка
И мне она укажет путь
Я ей преподнесу подарки,
Ну и того, ради кого иду

Я зажигаю чёрную свечу
Начав магический обряд
Свести в могилу недруга хочу
И мною будет он проклят

Чтоб и в могиле не было покоя
Чтобы гореть ему в Аду!
В руке свеча, клинок в другой
И в полночь я по кладбищу иду

Настроюсь, изменив сознанье
Заметив знаки Темных Сил,
Пусть же свершится наказание!
В могилу я клинок вонзил!

Вот это место, выбор сделан!
Я пентаграмму начертал
Особым, тёмно-красным мелом
И склянку с кровью я достал

Потом рисую Смерти руны
Змеиной кровью по углам
Как долго ждал я полнолунья
Вот-вот откроется Портал

Вокруг свечи сгустилась тьма
Потусторонним холодом дохнуло
Лёг на надгробие туман
Могила отозвалась гулом

Плита надгробная скрипит
Кровь в рунах быстро застывает
Тот, кто в могиле там лежит
Вдруг в виде Духа выплывает

Клинок удержит его здесь
Дух голоден, ищет Врата
Дрожа от возбуждения весь
Я хороню портрет врага

Да! Дело сделано, теперь -
Пока свеча не догорела
Надо закрыть Портала дверь
И всё - стрела в цель полетела!

P.S. А утром с настроением особым
Начальнику я пожелаю - Быть Здоровым!

. 2020.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:42
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:42 by Александр НемецПросмотров: 87Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кладбище смерть ритуал авторский стих

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