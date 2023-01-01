Обряд

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:42

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Александр Немец Просмотров: 87 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:42 by

ОбрядЛуна над кладбищем взошлаПора! Обратной нет дорогиСейчас проснутся силы ЗлаВремя вступить в Смерти чертогиСмерть - это Кладбища ХозяйкаИ мне она укажет путьЯ ей преподнесу подарки,Ну и того, ради кого идуЯ зажигаю чёрную свечуНачав магический обрядСвести в могилу недруга хочуИ мною будет он проклятЧтоб и в могиле не было покояЧтобы гореть ему в Аду!В руке свеча, клинок в другойИ в полночь я по кладбищу идуНастроюсь, изменив сознаньеЗаметив знаки Темных Сил,Пусть же свершится наказание!В могилу я клинок вонзил!Вот это место, выбор сделан!Я пентаграмму начерталОсобым, тёмно-красным меломИ склянку с кровью я досталПотом рисую Смерти руныЗмеиной кровью по угламКак долго ждал я полнолуньяВот-вот откроется ПорталВокруг свечи сгустилась тьмаПотусторонним холодом дохнулоЛёг на надгробие туманМогила отозвалась гуломПлита надгробная скрипитКровь в рунах быстро застываетТот, кто в могиле там лежитВдруг в виде Духа выплываетКлинок удержит его здесьДух голоден, ищет ВратаДрожа от возбуждения весьЯ хороню портрет врагаДа! Дело сделано, теперь -Пока свеча не догорелаНадо закрыть Портала дверьИ всё - стрела в цель полетела!P.S. А утром с настроением особымНачальнику я пожелаю - Быть Здоровым!. 2020.

Ключевые слова: Кладбище смерть ритуал авторский стих

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