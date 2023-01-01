ЗмейЗмей
В кургане древнем тайный лаз
Открылся после наводнения.
Бригада копачей - как раз
Судьбу испытывала и везенье
Их было - опытных ребят
Не верили ни в Бога и ни в Чёрта
И вот, спустился вниз они хотят
Всё приготовив- фонари, верёвки
Их будоражил запах тлена
Провала чернота манила
Сомнения отбросив, как гиены
За золотом пошли они в могилу
Проклятия курганов? Чепуха!
Уже не раз в раскопках было
Что бывшие Цари- теперь, труха.
И только золото всех пережило
Но что-то в этот раз пошло не так
На голове зашевелились волоса
Как будто Преисподней отворилися врата
Когда вокруг зашелестели голоса!
Что это? Змеи? Грунт оседает?
Остановились парни и переглянулись
Да мало ли, что под землёй бывает
Ведь многие оттуда не вернулись
Подземный глюк? Нас накрывает?
Нет, лучше панике не поддаваться
И осторожно троица шагает
Где-то же рядом древнее богатство!
Увидели склеп в свете фонаря
И саркофаг в позолоченьи частом
Нет, всё-таки рискнули мы не зря!
И тут все разом фонари погасли...
Совсем седой, с безумным взглядом
Один из троицы был у кургана
Когда нашли его - а рядом,
Фигурка Змея из обсидиана
Проходы могильник не нашли
Куда товарищей ты дел?
Поговорить с ним не смогли
Он говорить не мог - шипел...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:36
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:36 by Александр НемецПросмотров: 77Комментарии: 0
Ключевые слова: Змей подземелье грунт авторский стих