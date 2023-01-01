Змей

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:36

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Александр Немец Просмотров: 77 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:36 by

ЗмейВ кургане древнем тайный лазОткрылся после наводнения.Бригада копачей - как разСудьбу испытывала и везеньеИх было - опытных ребятНе верили ни в Бога и ни в ЧёртаИ вот, спустился вниз они хотятВсё приготовив- фонари, верёвкиИх будоражил запах тленаПровала чернота манилаСомнения отбросив, как гиеныЗа золотом пошли они в могилуПроклятия курганов? Чепуха!Уже не раз в раскопках былоЧто бывшие Цари- теперь, труха.И только золото всех пережилоНо что-то в этот раз пошло не такНа голове зашевелились волосаКак будто Преисподней отворилися вратаКогда вокруг зашелестели голоса!Что это? Змеи? Грунт оседает?Остановились парни и переглянулисьДа мало ли, что под землёй бываетВедь многие оттуда не вернулисьПодземный глюк? Нас накрывает?Нет, лучше панике не поддаватьсяИ осторожно троица шагаетГде-то же рядом древнее богатство!Увидели склеп в свете фонаряИ саркофаг в позолоченьи частомНет, всё-таки рискнули мы не зря!И тут все разом фонари погасли...Совсем седой, с безумным взглядомОдин из троицы был у курганаКогда нашли его - а рядом,Фигурка Змея из обсидианаПроходы могильник не нашлиКуда товарищей ты дел?Поговорить с ним не смоглиОн говорить не мог - шипел...

Ключевые слова: Змей подземелье грунт авторский стих

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