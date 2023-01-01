Грустные стихи

Грустные стихиНависла над городом
Адская грусть,
Кричат в небе вороны,
Ну, да и пусть.
Забудем с тобою,
Мой друг, все веселье.
Печаль нам закроет
Все к радости двери.
Вокруг цвета тусклые,
Солнце не светит,
И дуют всем в спины
Печальные ветры.
Веселые дети
Все дома сидят,
О боли и жизни
Они говорят.
И по ночам снятся
Печальные сны,
И больше смеяться
Мы все не должны.
А грусть продолжает
Идти по стране,
Все люди желают
Стоять в стороне.
Грустить так грустить,
Что еще остается?
Веселье забыть,
В небе серое солнце.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:06
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 20:06 by Бегущий человекПросмотров: 63Комментарии: 0
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