Грустные стихи

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:06

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Бегущий человек Просмотров: 63 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:06 by

Нависла над городомАдская грусть,Кричат в небе вороны,Ну, да и пусть.Забудем с тобою,Мой друг, все веселье.Печаль нам закроетВсе к радости двери.Вокруг цвета тусклые,Солнце не светит,И дуют всем в спиныПечальные ветры.Веселые детиВсе дома сидят,О боли и жизниОни говорят.И по ночам снятсяПечальные сны,И больше смеятьсяМы все не должны.А грусть продолжаетИдти по стране,Все люди желаютСтоять в стороне.Грустить так грустить,Что еще остается?Веселье забыть,В небе серое солнце.

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