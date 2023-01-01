9 этаж

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:45

Причина: Стиль и пунктуация Автора сохранены

polzzut Просмотров: 81 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:45 by

он погиб от гагренычернившей его ногивыкурив последнюю сигаретуу него закатились глазапрогоня последнюю электричку по венев дрожи прихода лишился он снатело погиблои его душа смертназабыт был и выброшен безолаберно из окнапоследний крик из грудной клетки раздался, за секунду до того, как не осталось от неё ни следа

Ключевые слова: Убийство смерть наркоман наркотики авторский стих

Другие, подобные истории: