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Стихи

9 этаж

он погиб от гагрены
чернившей его ноги
выкурив последнюю сигарету
у него закатились глаза
прогоня последнюю электричку по вене
в дрожи прихода лишился он сна
тело погибло
и его душа смертна
забыт был и выброшен безолаберно из окна
последний крик из грудной клетки раздался, за секунду до того, как не осталось  от неё ни следа


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:45
Причина: Стиль и пунктуация Автора сохранены
Сегодня, 10:45 by polzzutПросмотров: 81Комментарии: 0
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Ключевые слова: Убийство смерть наркоман наркотики авторский стих

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