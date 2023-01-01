9 этажон погиб от гагрены
чернившей его ноги
выкурив последнюю сигарету
у него закатились глаза
прогоня последнюю электричку по вене
в дрожи прихода лишился он сна
тело погибло
и его душа смертна
забыт был и выброшен безолаберно из окна
последний крик из грудной клетки раздался, за секунду до того, как не осталось от неё ни следа
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:45
Причина: Стиль и пунктуация Автора сохранены
Сегодня, 10:45 by polzzutПросмотров: 81Комментарии: 0
Ключевые слова: Убийство смерть наркоман наркотики авторский стих