Ода силуэту бытия

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:43

Причина: Стиль и пунктуация Автора сохранены

polzzut Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:43 by

Танцуя под покровом ночиоблачаю свою плоть в кроваво красный цветкожа словно бархат, рвется на кускиалые капли проступают росойболь, пронзающая тело, затуманивает сознаниежемчуг горьких слез, наворачивается на глазасердце трепещет, но на его месте чувствуется лишь пустотаво рту проступает металлический вкус кровигорькосолёнов глазах мутнеет, как у мёртвой рыбыя гнию, как труп оленя, обглоданный волкамитемнотавспышкая слепнулезвие вновь рассекает едва зажившую кожубытие определяет небытиесознаниеоткрытое окномгновениеи сердце уходит в ногилечу внизразбился хрустальосколки по асфальтувино разлитобелый мел, таблички, фотографии, толпа зевакяркий свет, ножи и пилы - всё это - прелюдия перед могилойвата, грим и синтепонпортрет, черная лента и ограда - теперь это моя отрадафальшивый плач, кисель, изюмстопка водки, хлеб и свечипричитания и увечьяконфеты, пластиковые цветы и такие же слепые глазавсё что мне доступно - это крышка моего гробая постучу - звучит глухо и мерзкочерви, опарыши - теперь они мои новые товарищипоглощают меня изнутри и снаружимои кости не успели пожелтеть, скорей достань ихперемоли их в мукуиспользуй остатки едва свернувшейся кровииспеки из меня вишнёвый пирог, пока я засыпаю вечным сном

Ключевые слова: Стихи Стишки стихия могилы смерть могила Похороны мужа самоубийца самоубийство авторский стих

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