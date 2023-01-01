Ода силуэту бытия

Ода силуэту бытияТанцуя под покровом ночи
облачаю свою плоть в кроваво красный цвет
кожа словно бархат, рвется на куски
алые капли проступают росой
боль, пронзающая тело, затуманивает сознание
жемчуг горьких слез, наворачивается на глаза
сердце трепещет, но на его месте чувствуется лишь пустота
во рту проступает металлический вкус крови
горько
солёно
в глазах мутнеет, как у мёртвой рыбы
я гнию, как труп оленя, обглоданный волками
темнота
вспышка
я слепну
лезвие вновь рассекает едва зажившую кожу
бытие определяет небытие
сознание
открытое окно
мгновение
и сердце уходит в ноги
лечу вниз
разбился хрусталь
осколки по асфальту
вино разлито
белый мел, таблички, фотографии, толпа зевак
яркий свет, ножи и пилы - всё это - прелюдия перед могилой
вата, грим и синтепон
портрет, черная лента и ограда - теперь это моя отрада
фальшивый плач, кисель, изюм
стопка водки, хлеб и свечи
причитания и увечья
конфеты, пластиковые цветы и такие же слепые глаза
всё что мне доступно - это крышка моего гроба
я постучу - звучит глухо и мерзко
черви, опарыши - теперь они мои новые товарищи
поглощают меня изнутри и снаружи
мои кости не успели пожелтеть, скорей достань их
перемоли их в муку
используй остатки едва свернувшейся крови
испеки из меня вишнёвый пирог, пока я засыпаю вечным сном
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:43
Причина: Стиль и пунктуация Автора сохранены
Сегодня, 10:43 by polzzutПросмотров: 40Комментарии: 0
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