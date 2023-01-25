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Стихи

Весна

На заре в лесу дремучем,
Под кореньями берёз,
Продирает глаз зеленый,
Улыбается до слез.

Наконец - то будет лето.
Будут путники блуждать.
Будет мне кого в болото
По тропинкам загонять.

Нагуляюсь я на славу.
"Эй, помощники мои!
Вылезайте из дубравы,
Разминайтесь, упыри".

Эхом я пугать умею,
Холод в душу загонять.
"Кто в моем лесу дуреет?
Вам теперь несдобровать".

Кувырнувшись об коренья,
Почесав мохнатый зад,
Выползает старый леший
Для людишек делать ад.

Весна

Вчера, 13:04 by ШерриПросмотров: 115Комментарии: 0
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Ключевые слова: Лесной дух леший странник лесной хозяин авторский стих

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