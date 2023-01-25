Весна

Шерри Просмотров: 115 Комментарии: 0 +3 Вчера, 13:04 by

На заре в лесу дремучем,Под кореньями берёз,Продирает глаз зеленый,Улыбается до слез.Наконец - то будет лето.Будут путники блуждать.Будет мне кого в болотоПо тропинкам загонять.Нагуляюсь я на славу."Эй, помощники мои!Вылезайте из дубравы,Разминайтесь, упыри".Эхом я пугать умею,Холод в душу загонять."Кто в моем лесу дуреет?Вам теперь несдобровать".Кувырнувшись об коренья,Почесав мохнатый зад,Выползает старый лешийДля людишек делать ад.

Ключевые слова: Лесной дух леший странник лесной хозяин авторский стих

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