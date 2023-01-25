ВеснаНа заре в лесу дремучем,
Под кореньями берёз,
Продирает глаз зеленый,
Улыбается до слез.
Наконец - то будет лето.
Будут путники блуждать.
Будет мне кого в болото
По тропинкам загонять.
Нагуляюсь я на славу.
"Эй, помощники мои!
Вылезайте из дубравы,
Разминайтесь, упыри".
Эхом я пугать умею,
Холод в душу загонять.
"Кто в моем лесу дуреет?
Вам теперь несдобровать".
Кувырнувшись об коренья,
Почесав мохнатый зад,
Выползает старый леший
Для людишек делать ад.
Вчера, 13:04 by ШерриПросмотров: 115Комментарии: 0
Ключевые слова: Лесной дух леший странник лесной хозяин авторский стих