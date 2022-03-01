Долой глаза!

Димитрий Двенадцатый Просмотров: 77 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:55 by

Под маской храбрости, в котором прячется мой страх,Я вновь ощущаю безумный взгляд.И этот цвет... Ах, этот красный цветЗаставляет меня сделать отчаянный шаг.Может как обречённый друг, может как неравнодушный враг,Он показал свою хитрую улыбку, как яд.И его хохот, в котором ничего приятного нет,Заставляет меня погрузиться в мрак.И когда этот безумец совершил свой грех,На прощание он пожелал мне умереть.Сознание моё говорило только одно:"Бери нож, ибо только этот выход иной".Потерявший контроль, сквозь слезы и смех,И как псих, я взял этот колющий предмет.Отчаявшись, понял, что все решено,Теперь я могу наслаждаться тишиной.

Ключевые слова: Сознание прощание безумец авторский стих

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