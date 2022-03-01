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Стихи

Долой глаза!

Под маской храбрости, в котором прячется мой страх,
Я вновь ощущаю безумный взгляд.
И этот цвет... Ах, этот красный цвет
Заставляет меня сделать отчаянный шаг.

Может как обречённый друг, может как неравнодушный враг,
Он показал свою хитрую улыбку, как яд.
И его хохот, в котором ничего приятного нет,
Заставляет меня погрузиться в мрак.

И когда этот безумец совершил свой грех,
На прощание он пожелал мне умереть.
Сознание моё говорило только одно:
"Бери нож, ибо только этот выход иной".

Потерявший контроль, сквозь слезы и смех,
И как псих, я взял этот колющий предмет.
Отчаявшись, понял, что все решено,
Теперь я могу наслаждаться тишиной.

Сегодня, 06:55 by Димитрий ДвенадцатыйПросмотров: 77Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сознание прощание безумец авторский стих

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