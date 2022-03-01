Бред

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:47

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Creepy Alexander Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:47 by

1-й куплет: В огне осколки сознания сгораютМысли-иголки так больно терзаютКрасные квадраты, агония безумияВолчий вой ночью в полнолуние!Припев: Бред, вся жизнь сплошной лишь бредЗдесь нечего бояться, здесь не за что держатьсяКруговерть мгновений счастья, горьких бедЗдесь не за что цепляться и не за что сражаться!2-й куплет: Плачут лица на стене, солеными слезамиОни везде, они видны с закрытыми глазами...Ванна с кровью готова, но она не поможет!Не утолит мою жажду, что иссушает и гложет!Припев: Бред, вся жизнь сплошной лишь бредЗдесь нечего бояться, здесь не за что держатьсяКруговерть мгновений счастья, горьких бедЗдесь не за что цепляться и не за что сражаться!3-й куплет: В этом мире перверсий, извращений и гнилиМы живем потому, что нас когда-то родилиПотому мы и плачем как только мамка родилаПрекрасно знает душа в какой мир угодила!Тяжело здесь дышать, даже солнце не милоВ тисках неба и земли еще не раздавило!Север с югом сплелись во единой клубокДаже если б мир этот весь был у ног...Душе не даст ничего, эта квазиреальностьЖизнь лишь фальшивка, бред, ненормальность!Адамово яблоко дразнит, на рай намекая!Тщетность бытия естество все терзает!Лярвы астральные энергию сосутБред есть вся жизнь, процветающая тут!Припев: Бред, вся жизнь сплошной лишь бредЗдесь нечего бояться, здесь не за что держатьсяКруговерть мгновений счастья, горьких бедЗдесь не за что цепляться и не за что сражаться! (2 раза)

Ключевые слова: Бред жизнь стих авторский стих

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