Выносливость

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:23

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

_Lor_ Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 23:23 by

Надо жить, пока есть силыИ работать на износ.Проходить с десяток милей,Создавать "духовный рост".Ведь запнешься на секунду,Иль присядешь отдохнуть,То захватит твою душуМерзопакостно злой дух.Он с гниющими зубами,Столь ужасен его взгляд,Будто этими глазамиВ тело он внедряет яд.Языком все лезет в уши,Руки сжали мне виски.Гогод распирает мысли,Их как будто жалят вши.Бесконечны его руки,Ими бьет мне по груди.Не вздохнуть, не задохнутьсяОт него мне не уйти.Не помогут сигареты,Коих раньше не курил,Не дадут они ответы,Где набраться битым сил.И “бегу” я снова сонный,Мне так надо все успеть.А депрессия не дремлет,Чтоб меня не проглядеть.

Ключевые слова: Жизнь силы мысли авторский стих

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