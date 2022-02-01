Выносливость

ВыносливостьНадо жить, пока есть силы
И работать на износ.
Проходить с десяток милей,
Создавать "духовный рост".
Ведь запнешься на секунду,
Иль присядешь отдохнуть,
То захватит твою душу
Мерзопакостно злой дух.
Он с гниющими зубами,
Столь ужасен его взгляд,
Будто этими глазами
В тело он внедряет яд.
Языком все лезет в уши,
Руки сжали мне виски.
Гогод распирает мысли,
Их как будто жалят вши.
Бесконечны его руки,
Ими бьет мне по груди.
Не вздохнуть, не задохнуться
От него мне не уйти.
Не помогут сигареты,
Коих раньше не курил,
Не дадут они ответы,
Где набраться битым сил.
И “бегу” я снова сонный,
Мне так надо все успеть.
А депрессия не дремлет,
Чтоб меня не проглядеть.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:23
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 23:23 by _Lor_Просмотров: 14Комментарии: 0
Ключевые слова: Жизнь силы мысли авторский стих