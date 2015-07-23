Мама

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:28

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Эвиллс Просмотров: 50 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 20:28 by

Больше года ни одной строкиЛишь обрывки образов и фраз.Не подашь мне больше ты руки.Был наш разговор в последний раз.Не хватило сил тогда сказать,Что тебя сильнее всех люблю!Потому, что время умирать.Чувствую за то вину мою.Ты ушла в посмертия врата.Не хватило магии моей!В сердце воет волком пустотаНочью и средь серых, мрачных дней.Так хотелось мне уйти тогда -За тобою, земляной тропой!Ты сказала:"Это - суета.Не ходи, ребёнок, ты за мной.Не тебе печальная петля.Не тебе стальное остриё.Не тебе прохладная земля.Будущее для тебя - твоё.Ты моей тропою не ходи!Я вернусь, не буду в стороне.В этом мире разошлись пути.Вопреки - вернусь, приду во-сне."...У могилы мамы я стою.Так желаю я её вернуть!Я сильнее всех её люблю!Только время вспять - не повернуть...

Ключевые слова: Смерть мама могила авторский стих

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