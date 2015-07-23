Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Мама

Больше года ни одной строки
Лишь обрывки образов и фраз.
Не подашь мне больше ты руки.
Был наш разговор в последний раз.

Не хватило сил тогда сказать,
Что тебя сильнее всех люблю!
Потому, что время умирать.
Чувствую за то вину мою.

Ты ушла в посмертия врата.
Не хватило магии моей!
В сердце воет волком пустота
Ночью и средь серых, мрачных дней.

Так хотелось мне уйти тогда -
За тобою, земляной тропой!
Ты сказала:"Это - суета.
Не ходи, ребёнок, ты за мной.

Не тебе печальная петля.
Не тебе стальное остриё.
Не тебе прохладная земля.
Будущее для тебя - твоё.

Ты моей тропою не ходи!
Я вернусь, не буду в стороне.
В этом мире разошлись пути.
Вопреки - вернусь, приду во-сне."

...У могилы мамы я стою.
Так желаю я её вернуть!
Я сильнее всех её люблю!
Только время вспять - не повернуть...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:28
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 20:28 by ЭвиллсПросмотров: 50Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Смерть мама могила авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 20:28
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2247|0)
Публикаций: 288
Комментариев: 3 096
Только вчера вспоминал Эвиллс.)
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: Qusto
Сегодня, 21:03
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1008|-2)
Публикаций: 346
Комментариев: 2 654
Такие стихи тяжело комментировать, unamused просто плюс, +++++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                     
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:26
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 985
А жить надо. Как ни тяжело +++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.