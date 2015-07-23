МамаБольше года ни одной строки
Лишь обрывки образов и фраз.
Не подашь мне больше ты руки.
Был наш разговор в последний раз.
Не хватило сил тогда сказать,
Что тебя сильнее всех люблю!
Потому, что время умирать.
Чувствую за то вину мою.
Ты ушла в посмертия врата.
Не хватило магии моей!
В сердце воет волком пустота
Ночью и средь серых, мрачных дней.
Так хотелось мне уйти тогда -
За тобою, земляной тропой!
Ты сказала:"Это - суета.
Не ходи, ребёнок, ты за мной.
Не тебе печальная петля.
Не тебе стальное остриё.
Не тебе прохладная земля.
Будущее для тебя - твоё.
Ты моей тропою не ходи!
Я вернусь, не буду в стороне.
В этом мире разошлись пути.
Вопреки - вернусь, приду во-сне."
...У могилы мамы я стою.
Так желаю я её вернуть!
Я сильнее всех её люблю!
Только время вспять - не повернуть...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:28
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 20:28 by ЭвиллсПросмотров: 50Комментарии: 3
Ключевые слова: Смерть мама могила авторский стих