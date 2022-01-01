Виселица в парке

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Gratia Mayor Просмотров: 270 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:37 by

Я просто шел,Смотрел по сторонам.Замер. Удивленьем оглушен.Меня захлестнул страха океан.Чёрное сгнившее дерево.Грязная кровавая виселица.Стало холодно и Ветрено.На меня смотрели удивленные лица.-Чего ты остановился?Идём дальше гулять.Но во мне страх притаился.И я оставался стоять.Никто, казалось, не виделТого, что видел я.Я смотрел на тёмную обитель.Смешались чувства внутри меня.Словно фото отпечаталось в моей голове.Я навсегда запомнил ту гнилую темноту.Сгнило ль оно во мгле?Или ушло в пустоту?Спустя восемь летЯ помню его.А может его уж там и нетДавным давно.[img=|Вот она]https://stihi.ru/pics/2016/09/29/9062.jpg?6490[/img]Как в стихе описано, так и было. Тогда рядом с моим домом парк стоял, довольно большой по площади. Естественно, там периодически скитались всякие неприятные личности. Лично я постоянно находил там бутылки из под всякого. Кажись, даже пару шприцов нашел. Ничего из этого меня абсолютно не привлекало и очень даже отвращало. Правда, я тогда не мог описать это ощущение. Мне не нравились эти артефакты "веселых" похождений. Но мне нравилось само место. Парк был настолько большой, что мне казалось будто войдя в него, я попадал в иной мир. Это место было и остается для меня одним из самых теплых воспоминаний из детства.Однажды меня позвали гулять. И я пошел. Иду я мимо одного из входов. И тут - БАЦ - она. Виселица. Прям на черном чахлом иссохшем дереве. Грязная, и как мне показалось, кровавая. Подойти рассмотреть получше мне в голову вообще совершенно не пришло, так как мать наверняка отругала бы за интерес к такому предмету. Подозреваю, что это не детское воображение, а действительно существовавший объект. Не знаю, спокойные ли были времена в Астрахани под конец нулевых или нет, но это дерево, скорее всего, было просто неухоженным. Почему его не спилили раньше, непонятно. Гораздо страшнее, я думаю, предполагать, что на ней все-таки кого-то повесили. Но какую-же атмосферу того парка создала для меня эта виселица! Атмосферу по настоящему таинственного, иного мира. И мира жуткого и ужасного.Сейчас это место крайне непривлекательно. Разве что для всяких инвесторов. Там идет обычная стройка. Но я сейчас я вспоминаю этот парк с нежностью в сердце, с любовью к его мистической, так сказать, ауре. А еще понимаю, что если бы меня отпускали гулять чаще, мне непременно пришло бы в голову отправится в этот иной мир. И, есть вероятность, что я действительно отправился бы в иной мир. Но уже совсем другой.

Ключевые слова: Парк дерево виселица авторский стих

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