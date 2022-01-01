Виселица в парке

Виселица в паркеЯ просто шел,
Смотрел по сторонам.
Замер. Удивленьем оглушен.
Меня захлестнул страха океан.
Чёрное сгнившее дерево.
Грязная кровавая виселица.
Стало холодно и Ветрено.
На меня смотрели удивленные лица.
-Чего ты остановился?
Идём дальше гулять.
Но во мне страх притаился.
И я оставался стоять.
Никто, казалось, не видел
Того, что видел я.
Я смотрел на тёмную обитель.
Смешались чувства внутри меня.
Словно фото отпечаталось в моей голове.
Я навсегда запомнил ту гнилую темноту.
Сгнило ль оно во мгле?
Или ушло в пустоту?
Спустя восемь лет
Я помню его.
А может его уж там и нет
Давным давно.
[img=|Вот она]https://stihi.ru/pics/2016/09/29/9062.jpg?6490[/img]
Как в стихе описано, так и было. Тогда рядом с моим домом парк стоял, довольно большой по площади. Естественно, там периодически скитались всякие неприятные личности. Лично я постоянно находил там бутылки из под всякого. Кажись, даже пару шприцов нашел. Ничего из этого меня абсолютно не привлекало и очень даже отвращало. Правда, я тогда не мог описать это ощущение. Мне не нравились эти артефакты "веселых" похождений. Но мне нравилось само место. Парк был настолько большой, что мне казалось будто войдя в него, я попадал в иной мир. Это место было и остается для меня одним из самых теплых воспоминаний из детства.
Однажды меня позвали гулять. И я пошел. Иду я мимо одного из входов. И тут - БАЦ - она. Виселица. Прям на черном чахлом иссохшем дереве. Грязная, и как мне показалось, кровавая. Подойти рассмотреть получше мне в голову вообще совершенно не пришло, так как мать наверняка отругала бы за интерес к такому предмету. Подозреваю, что это не детское воображение, а действительно существовавший объект. Не знаю, спокойные ли были времена в Астрахани под конец нулевых или нет, но это дерево, скорее всего, было просто неухоженным. Почему его не спилили раньше, непонятно. Гораздо страшнее, я думаю, предполагать, что на ней все-таки кого-то повесили. Но какую-же атмосферу того парка создала для меня эта виселица! Атмосферу по настоящему таинственного, иного мира. И мира жуткого и ужасного.
Сейчас это место крайне непривлекательно. Разве что для всяких инвесторов. Там идет обычная стройка. Но я сейчас я вспоминаю этот парк с нежностью в сердце, с любовью к его мистической, так сказать, ауре. А еще понимаю, что если бы меня отпускали гулять чаще, мне непременно пришло бы в голову отправится в этот иной мир. И, есть вероятность, что я действительно отправился бы в иной мир. Но уже совсем другой.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:37 by Gratia MayorПросмотров: 270Комментарии: 0
Ключевые слова: Парк дерево виселица авторский стих