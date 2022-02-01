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Стихи

Судный день

О, Ангел Смерти, Азраил!
Меч дай мне в руки,
Чтоб крови он испил,
И я свои утешил муки.

О, душекосец, Азраил!
Даруй свои мне крылья,
Чтоб я летал и головы косил,
Пожиная людское насилие.

О, Птица Рок, спустись со мною!
Даруй же мне и им судьбу.
Азраил с косою,
Я с его мечом. И на корню
Пресечем страдания и боль.
Это жатва греховных просторов.
Бог над ангелами король.
Судный День случится скоро.

О, приди же, Птица Рок!
Когда Войны коснется их рука.
Не назначай, о нет, им срок!
Написана должна быть последняя строка

Пусть семь ангелов трубят
Так, что треснут небеса!
Люди выдержат пусть взор
Бесстрастного судьи и внемлют,
Обратят свой слух в его уста!
Когда раздастся приговор,
Пусть все молчат.
Молчат пусть те, что истоптали,
Осквернили Землю.
Им воздастся за грехи
И придет их мзда.
Один крест, одна свеча.
И вся Земля в печали,
В трауре навеки.
Ее сыны и дочери тихи.
Напитались кровью реки.
Так мало вещей нас разнят.
Сотни крестов. Ряд, полоса...

Пред Богом равен каждый.
Все до единого однажды
Предстанем мы пред ним.
И о пощаде не моли.
И в лице его взглянуть не смей.
Из чаши Суда испей
И не противься ты суду.
Прими же свою мзду.


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:12
Вчера, 19:12 by Gratia MayorПросмотров: 268Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ангел смерти апокалипсис откровение боль авторский стих

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