Судный день

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:12

Gratia Mayor Просмотров: 268 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:12 by

О, Ангел Смерти, Азраил!Меч дай мне в руки,Чтоб крови он испил,И я свои утешил муки.О, душекосец, Азраил!Даруй свои мне крылья,Чтоб я летал и головы косил,Пожиная людское насилие.О, Птица Рок, спустись со мною!Даруй же мне и им судьбу.Азраил с косою,Я с его мечом. И на корнюПресечем страдания и боль.Это жатва греховных просторов.Бог над ангелами король.Судный День случится скоро.О, приди же, Птица Рок!Когда Войны коснется их рука.Не назначай, о нет, им срок!Написана должна быть последняя строкаПусть семь ангелов трубятТак, что треснут небеса!Люди выдержат пусть взорБесстрастного судьи и внемлют,Обратят свой слух в его уста!Когда раздастся приговор,Пусть все молчат.Молчат пусть те, что истоптали,Осквернили Землю.Им воздастся за грехиИ придет их мзда.Один крест, одна свеча.И вся Земля в печали,В трауре навеки.Ее сыны и дочери тихи.Напитались кровью реки.Так мало вещей нас разнят.Сотни крестов. Ряд, полоса...Пред Богом равен каждый.Все до единого однаждыПредстанем мы пред ним.И о пощаде не моли.И в лице его взглянуть не смей.Из чаши Суда испейИ не противься ты суду.Прими же свою мзду.

Ключевые слова: Ангел смерти апокалипсис откровение боль авторский стих

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