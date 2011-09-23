ОхотаРаздался выстрел громкий в тишине, в глуши, забытой Богом,
Охотник на лихом коне - он промахнулся, на лице тревога -
Вокруг деревни ночью бродит зверь - огромный и могучий, кровожадный -
Крадет овец, на клочья рвёт коней свирепый хищник - беспощадный.
В густом лесу он воёт на луну, как будто бы светилу подчиняясь,
Как будто в её гибельном плену, он убивает снова, возвращаясь!
К охотнику бежит проклятый волк, его глаза от ярости сверкают,
Весь лес вокруг казалось бы умолк, и сотни зрителей за сценой наблюдают...
Фырчит и пятится от страха его конь, но не бросает седока товарищ верный,
Открыв по волку яростный огонь, он понимал - дела их скверны,
Но в миг ответственный не дрогнула рука, завыл от боли зверь, но все же мчался,
По холке потрепав коня слегка, охотник понял всё и улыбался...
Вчера, 21:21 by QustoПросмотров: 210Комментарии: 3
Ключевые слова: Охотник волк конь выстрел лес авторский стих