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Стихи

Охота

Раздался выстрел громкий в тишине, в глуши, забытой Богом,
Охотник на лихом коне - он промахнулся, на лице тревога -
Вокруг деревни ночью бродит зверь - огромный и могучий, кровожадный -
Крадет овец, на клочья рвёт коней свирепый хищник - беспощадный.
В густом лесу он воёт на луну, как будто бы светилу подчиняясь,
Как будто в её гибельном плену, он убивает снова, возвращаясь!
К охотнику бежит проклятый волк, его глаза от ярости сверкают,
Весь лес вокруг казалось бы умолк, и сотни зрителей за сценой наблюдают...
Фырчит и пятится от страха его конь, но не бросает седока товарищ верный,
Открыв по волку яростный огонь, он понимал - дела их скверны,
Но в миг ответственный не дрогнула рука, завыл от боли зверь, но все же мчался,
По холке потрепав коня слегка, охотник понял всё и улыбался...

Охота

Вчера, 21:21 by QustoПросмотров: 210Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Охотник волк конь выстрел лес авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 21:34
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 514
Стих, как музыка для ушей и бальзам на душу. Шикарно! От меня океанический плюс.
Паш, видит бездна, я так соскучилась по твоим стихам.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: Qusto
Вчера, 21:35
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1008|-2)
Публикаций: 346
Комментариев: 2 651
Цитата: kusi
Стих, как музыка для ушей и бальзам на душу. Шикарно! От меня океанический плюс.
Паш, видит бездна, я так соскучилась по твоим стихам.


Да, редко заглядываю... Спасибо большое!
Зарегистрирован: 14.07.2012
                     
#3 написал: Tigger power
Вчера, 23:07
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2987|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 183
Плюсище, грустно, может все же кто-то из них не умер
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
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