Охота

Qusto Просмотров: 210 Комментарии: 3 +3 Вчера, 21:21 by

Раздался выстрел громкий в тишине, в глуши, забытой Богом,Охотник на лихом коне - он промахнулся, на лице тревога -Вокруг деревни ночью бродит зверь - огромный и могучий, кровожадный -Крадет овец, на клочья рвёт коней свирепый хищник - беспощадный.В густом лесу он воёт на луну, как будто бы светилу подчиняясь,Как будто в её гибельном плену, он убивает снова, возвращаясь!К охотнику бежит проклятый волк, его глаза от ярости сверкают,Весь лес вокруг казалось бы умолк, и сотни зрителей за сценой наблюдают...Фырчит и пятится от страха его конь, но не бросает седока товарищ верный,Открыв по волку яростный огонь, он понимал - дела их скверны,Но в миг ответственный не дрогнула рука, завыл от боли зверь, но все же мчался,По холке потрепав коня слегка, охотник понял всё и улыбался...

Ключевые слова: Охотник волк конь выстрел лес авторский стих

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