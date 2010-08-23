Помни, человек

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:35

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Gratia Mayor Просмотров: 339 Комментарии: 2 +1 Вчера, 17:35 by

Вербакр(Verse about created - стихотворение о сотворенном)Вдохновлен был произведениями Говарда Филлипса ЛавкрафтаЯ велик. К величию долог был мой путь.Сквозь терни к звездам, но никто не смог меня согнуть.Коварства и интриги, смена как перчаток слуг,Преданных друзей крайне узкий, но надежный круг.Снесение основ идеологии и столицы прежних.Построение уважения и страха очень бережно.И город, мрачный и большой, исполненный тревоги,Что в воздухе гуляет на ветру. И богиСверху смотрят, жертвы ждут жестокой.Мерзкие, безумные узоры на темных камня блоках.Огромный зал для ритуалов с высокими колоннами.Их тысячи уходят в высоту, изображая долгуюИсторию народа моего. Спиралью сюжеты уходят к мрачным небесам.Предателей схвачу и по заслугам им воздам.Их кровь прольется на узоры, восхваляющих уродливых богов.Однажды ритуалы в темном коридоре разорвут вселенной шов.Конец его один к черному солнцу обращен. Здесь для жертв столы.Их сотня. Под наклоном густая кровь стекает в борозды,Вглубь уходит коридора, в темноту материальную, где рукиАлчущих богов до кровяных озер дотянутся, где мукиУмирающих на жертвенных столах слышны им. Тел кускиПо каналам зеленоватой крови уплывут, чтоб вкусилИх каждый бог. Из глубин мы прибыли холодного космоса и черного.Туда однажды и уйдем. Но прежде мы должны нескромную,И пусть, их жажду утолить. Тогда впустят они насВ наш мир родной. Безумный, мерзкий, непонятный для низших рас.Но не только зал для ритуалов похвастаться может мрачной красотой.Есть храм Танатоса, суть таящий смерти и устоиЖизни нашей. Длинные колонны различной высотыЗначат жизни прерывистые полосы. Правления браздыИзображают спиральные сюжеты. Был выстроен лес колоннПред храмом и за ним. Через коридор можно выйти к алтарю. На немСтатуя Танатоса. Глаза горят огнем зеленым.Он ждет подношения души и саму ее. Потому его руки распростерты.Умерших переносит в мир родной, но в форме извращенной и незримой.В трехмерном жить пространстве жить скучно, невыносимо.Потому так отсюда рвемся. Но завернем за темные тревожные углы.Здесь страх внушает храм Тенебрис, Танатоса сестры.Величье тьмы провозглашает выстроенный из отполированного камня.Алтари вокруг. В них выемки. В них черепа. В них свечи. СтранныйБлеск зловещий гладкость камня издает. Жрецы здесь воспеваютСуть темноты и страха, коим нет конца и края,Когда мы рядом. На главном, в центре храма, алтареСфера источает тьму на зеленеющей заре.Пройдем же дальше, и в липкой темноте предстанет намОкруженный дырами в земле Гастура храм.Все в лабиринт они ведут, где гуляет ужасный глас его.Вихрем носится он там, в темных гнетущих коридорах. И проходОдин единственный, куда остальные все ведут.Здесь берет свое начало мерзкий и безумный сангвидук.По канальцам в лабиринтах гонит кровь Гастур.Кровь служит нам основой всех структур.Механизмов движущая сила, жажды утолитель.Тысяча жертв приносится циклически в его обитель,Чтоб денно, нощно гнал он кровь по страшным мерзким улицам.Гонимая кровь запускает колесо. КрутитсяОно подымая ворота, за которые уползает за добычейМой народ. Гастур пусть дальше в лабиринтах жутко свищет.Пройдем же в храм другой, что за углом.Здесь воспеваются Мать Гидра и Отец Дагон.Здесь озеро. Вершина храма проступает в середине.Конусом обрезанным, она служит пьедесталом монолиту, обильноИспещренному мерзкими тревожными узорами, наш изображающими мир.Таким же это измеренье станет, когда Гидра и Дагон проснутся и устроят пир.В провозглашении воли Азатота двуногим и двуруким рыбамРазмеров необъятных будет помогать Ползучий Хаос. Ему имя –Ньярлатхотеп. Прокравшись сквозь века, пронесет он хаос,Чтоб та раса, кою сотворили мы, тогда уж наигралась,К жертвенным пройдет столам и ляжет на холодный камень.Покорны будут жертвы. Зову противится не смогут. Послание оставим.Идем же дальше. Здесь храм Шаб-Ниггурат, богини нашей плодородия.По образу, подобию Гидры и Дагона создание существ здесь в самом ходе.Высокая башня и лес вокруг из тысячи деревьев.Спят, свернувшись в дуплах, эмбрионы. Пройдет много звеньевПоколений их, пока примут нужную нам форму. Но терпениеНужно нам и все. Пара сотен миллионов лет, и наше рвениеОкупится. Их Ктулху позовет. Врата откроет Йог-Сотот.Из бездны, тьмы веков, вселенной взглянет Азатот.От ужаса кричал, от обреченья, безысходности.Искал я острых ощущений. Развлечения прочие однородностиПолны. Потому я принял опиум и в древность провалилсяГлубочайшую. Сонм чудовищ престрашнейших мне приснился!Сын Гидры и Дагона Ктулху, Черная Коза с Тысячей Младых…О Боже! Нет, я не могу! До волос пробрало меня седых.Не уходят образы прогулок, исполненных тревоги, по городу из камня, испещренногоБогохульными мерзкими узорами, настолько изощренными,Что их нарисовать могу по памяти. Мы поднимались круг за кругом,От храма и до храма. Все богохульней и тревожней. В центре самом…О Господь! Тот ритуал с сотней жертв на дню!Людей ведь так же изничтожат на корню!День за днем… День за днем у моря я схожу с ума.Прибой шумит. Насупились мрачные дома.Это постепенно пробивается из древности глубин и океана.Это зов. Я различаю в нем слова. Было б все это бредом странным…Но я не в силах устоять. Я иду туда, куда зов меня ведет. И сны.А в них слова: «Помни, человек, кто есть на самом деле ты».05.12.2019г.

Ключевые слова: Лавкрафт ктулху декаданс древние авторский стих

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