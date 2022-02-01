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Стихи

Купол Смерти

Порой весенней мимо фермы
Блуждал один торговец Герман.
Он пробирался сквозь бурьян,
Держа в руке пакет семян.

И вот увидел тот пустырь,
Где ни деревьев, ни травы.
Один лишь дом был посреди,
И он виднелся впереди.

В длинном плаще и больших сапогах
Шёл странник вдоль по полям.
Брел по округе он, словно тень,
И его уход сменял на ночь день.

Ускорил шаг Герман, и вот
К нему навстречу дед идёт.
Ворчит, что уж который год
Здесь ничего и не растёт.

Супруга вторила ему,
И непонятно почему
Их пёс странно на них глядел
И весь от страха холодел.

Торговец молвил, что исправят
Их положение семена,
Их земля плодородной станет,
Как и в былые времена.

Старик ответил, что нет денег,
И их семья давно бедна.
Но тут, как в воду канул Герман,
Пред ним стояла лишь жена.

Ночь приближалась, и Луна
Вдали напротив багровела,
И диск светящийся возник
Внезапно в тёмном небе.

И куполом на дом прозрачным
Он опустился в тот же миг.
И светел стал их двор мрачный,
Ростки возникли из земли.

Утром зелёный дивный сад
Уж цвёл вокруг, и аромат
Им в окна дома пробивался,
Старик уж в огород собрался.

Хотел сорвать он на рагу
Как можно больше овощей.
Пред ним на каждом шагу
Картофель рос и сельдерей.

Но лишь принёс он их домой,
Тут и случилась с ним беда:
Понял вмиг фермер с женой,
Кто чей был завтрак и еда!

Зубастую разинула пасть
На вид обычная капуста,
И в голову деду впилась.
Шипели, как змеи, арбузы...

Как ядром пушечным стручки
Горошинами в стёкла кидались.
Восстали укроп и базилик
Как из могил, из своих грядок.

Лук по земле полз, словно паук,
Тыква, как щупальцами хваталась
За дверь, и окна, и сундук
Своими цепкими стеблями.
И будто бы осиный рой
Жужжал над ними помидор.

Глянул старик в семян состав,
И полился его пот градом:
Шершни, питоны и пираньи
Владычествовали над их садом!

И дом тот снова запустел,
И обнаружили с рассветом
Лишь пару мертвых ужасных тел,
А сад исчез, словно и не был....

Сегодня, 16:03 by Nadezda_lucifer666Просмотров: 44Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть людоеды растения-убийцы растения-людоеды ужасы торговец авторский стих

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