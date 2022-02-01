Купол Смерти

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:03 by

Порой весенней мимо фермыБлуждал один торговец Герман.Он пробирался сквозь бурьян,Держа в руке пакет семян.И вот увидел тот пустырь,Где ни деревьев, ни травы.Один лишь дом был посреди,И он виднелся впереди.В длинном плаще и больших сапогахШёл странник вдоль по полям.Брел по округе он, словно тень,И его уход сменял на ночь день.Ускорил шаг Герман, и вотК нему навстречу дед идёт.Ворчит, что уж который годЗдесь ничего и не растёт.Супруга вторила ему,И непонятно почемуИх пёс странно на них гляделИ весь от страха холодел.Торговец молвил, что исправятИх положение семена,Их земля плодородной станет,Как и в былые времена.Старик ответил, что нет денег,И их семья давно бедна.Но тут, как в воду канул Герман,Пред ним стояла лишь жена.Ночь приближалась, и ЛунаВдали напротив багровела,И диск светящийся возникВнезапно в тёмном небе.И куполом на дом прозрачнымОн опустился в тот же миг.И светел стал их двор мрачный,Ростки возникли из земли.Утром зелёный дивный садУж цвёл вокруг, и ароматИм в окна дома пробивался,Старик уж в огород собрался.Хотел сорвать он на рагуКак можно больше овощей.Пред ним на каждом шагуКартофель рос и сельдерей.Но лишь принёс он их домой,Тут и случилась с ним беда:Понял вмиг фермер с женой,Кто чей был завтрак и еда!Зубастую разинула пастьНа вид обычная капуста,И в голову деду впилась.Шипели, как змеи, арбузы...Как ядром пушечным стручкиГорошинами в стёкла кидались.Восстали укроп и базиликКак из могил, из своих грядок.Лук по земле полз, словно паук,Тыква, как щупальцами хваталасьЗа дверь, и окна, и сундукСвоими цепкими стеблями.И будто бы осиный ройЖужжал над ними помидор.Глянул старик в семян состав,И полился его пот градом:Шершни, питоны и пираньиВладычествовали над их садом!И дом тот снова запустел,И обнаружили с рассветомЛишь пару мертвых ужасных тел,А сад исчез, словно и не был....

Ключевые слова: Смерть людоеды растения-убийцы растения-людоеды ужасы торговец авторский стих

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