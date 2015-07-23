Убийственное дно

Убийственное дноМонстры на картинке слева направо:
Clot(Зомби), Bloat(Толстяк), Gorefast(Берсеркер), Stalker(Сталкер), Husk(Ободранный), Crawler(Ползун), Siren(Сирена), Scrake(Мясник), Flashpound(Отбивальщик). Ну и Патриарх, естественно.
Военный заказ.
Прогнившие верхушки.
Честно, без прикрас,
Клепают смертельные игрушки
Военный заказ
На почти бессмертных,
Понимающих приказ.
В лабораториях секретных
Ведутся разработки
Над контролем сверхсолдат.
Покорных и стойких.
Не социальный и не социопат.
Ведутся разработки
Простых убийственных машин.
Но прослеживаются нотки
Для горьких слез причин.
Его сына застрелили
Прямо в его доме.
Но проекты неостановимы.
Не повод это горе
Для остановки работы
Над клонами-солдатами.
Блоаты, клоты.
Сталкерами, флешпаундами
Не ограничился. Хаски,
Сирены, горефасты,
Скрейки, краулеры.
И патриарх - Кевин Кламели.
Флешпаунды людей отбивают.
Разрывает пением мозги сирена.
Клоты окружают, хватают.
Блоата желчь смертельна.
Из темноты выпрыгивают краулеры.
Горефасты, скрейки
Порежут на стейки.
Хаски задницу поджарили.
Сталкеры крадутся незаметно.
Но самое опасное не это.
На охоту выходит
Их папка патриарх.
И он бессмертный вроде.
Но это не так.
Семеро бойцов обратное докажут.
Если доживут, конечно.
Как только Кевин скажет:
"Вы убили моих деток!
Вы поплатитесь за это!"
Не до насмешек
Резко станет. Ведь это семья его.
Сын его это клот.
И жена - сирена.
И каждый клон
Очень ему дорог,
Даже желчный блоат.
Тишина. Город пуст.
Только шум вертолета.
Лучи танцуют солнечный блюз.
Не лишена пустота тревожного гнета.
Тишина. Город пуст.
Воет лишь изредка кто-то.
Что же случилось тут?
Все утихло. Повисла тревожная нота.
Протяжный унылый вой
Резко звучит за углом.
Зомби прутся толпой.
Раздается гром.
Протяжный унылый вой
Заглушает стрельба.
Свинец льется рекой.
Краснеет дождевая вода.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:53
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 12:53 by Gratia MayorПросмотров: 53Комментарии: 5
Ключевые слова: Игра ужасы монстры предыстория авторский стих