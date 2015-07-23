Убийственное дно

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:53

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Gratia Mayor Просмотров: 53 Комментарии: 5 0 Сегодня, 12:53 by

Монстры на картинке слева направо:Clot(Зомби), Bloat(Толстяк), Gorefast(Берсеркер), Stalker(Сталкер), Husk(Ободранный), Crawler(Ползун), Siren(Сирена), Scrake(Мясник), Flashpound(Отбивальщик). Ну и Патриарх, естественно.Военный заказ.Прогнившие верхушки.Честно, без прикрас,Клепают смертельные игрушкиВоенный заказНа почти бессмертных,Понимающих приказ.В лабораториях секретныхВедутся разработкиНад контролем сверхсолдат.Покорных и стойких.Не социальный и не социопат.Ведутся разработкиПростых убийственных машин.Но прослеживаются ноткиДля горьких слез причин.Его сына застрелилиПрямо в его доме.Но проекты неостановимы.Не повод это гореДля остановки работыНад клонами-солдатами.Блоаты, клоты.Сталкерами, флешпаундамиНе ограничился. Хаски,Сирены, горефасты,Скрейки, краулеры.И патриарх - Кевин Кламели.Флешпаунды людей отбивают.Разрывает пением мозги сирена.Клоты окружают, хватают.Блоата желчь смертельна.Из темноты выпрыгивают краулеры.Горефасты, скрейкиПорежут на стейки.Хаски задницу поджарили.Сталкеры крадутся незаметно.Но самое опасное не это.На охоту выходитИх папка патриарх.И он бессмертный вроде.Но это не так.Семеро бойцов обратное докажут.Если доживут, конечно.Как только Кевин скажет:"Вы убили моих деток!Вы поплатитесь за это!"Не до насмешекРезко станет. Ведь это семья его.Сын его это клот.И жена - сирена.И каждый клонОчень ему дорог,Даже желчный блоат.Тишина. Город пуст.Только шум вертолета.Лучи танцуют солнечный блюз.Не лишена пустота тревожного гнета.Тишина. Город пуст.Воет лишь изредка кто-то.Что же случилось тут?Все утихло. Повисла тревожная нота.Протяжный унылый войРезко звучит за углом.Зомби прутся толпой.Раздается гром.Протяжный унылый войЗаглушает стрельба.Свинец льется рекой.Краснеет дождевая вода.

Ключевые слова: Игра ужасы монстры предыстория авторский стих

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