Воззвание неизвестного к Азраилу

Воззвание неизвестного к АзраилуО, Азраил, несущий Смерть!
Спустись же к нам,
Грешны мы стали.
Окропилась кровью твердь.
Дьявол в наш прокрался стан.
В его объятия мы пали.
Отреклись от Бога.
Воздень свой меч
Над нашими челами.
Избави от злого рока.
Отсеки наши головы от плеч!
Пусть ангелы крылами
Укроют души наши!
Пусть нас Бог накажет!
О, ангел Смерти, Азраил,
Зарой нас в тысячах могил!
Новость отредактировал Estellan - 29-10-2022, 21:30
29-10-2022, 21:30 by Gratia MayorПросмотров: 544Комментарии: 2
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