Воззвание неизвестного к Азраилу

Новость отредактировал Estellan - 29-10-2022, 21:30

Gratia Mayor Просмотров: 544 Комментарии: 2 0 29-10-2022, 21:30 by

О, Азраил, несущий Смерть!Спустись же к нам,Грешны мы стали.Окропилась кровью твердь.Дьявол в наш прокрался стан.В его объятия мы пали.Отреклись от Бога.Воздень свой мечНад нашими челами.Избави от злого рока.Отсеки наши головы от плеч!Пусть ангелы крыламиУкроют души наши!Пусть нас Бог накажет!О, ангел Смерти, Азраил,Зарой нас в тысячах могил!

Ключевые слова: Ангел смерть ангел смерти судный день воззвание апокалипсис откровение

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