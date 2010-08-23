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Стихи

Воззвание неизвестного к Азраилу

О, Азраил, несущий Смерть!
Спустись же к нам,
Грешны мы стали.
Окропилась кровью твердь.
Дьявол в наш прокрался стан.
В его объятия мы пали.
Отреклись от Бога.
Воздень свой меч
Над нашими челами.
Избави от злого рока.
Отсеки наши головы от плеч!
Пусть ангелы крылами
Укроют души наши!
Пусть нас Бог накажет!
О, ангел Смерти, Азраил,
Зарой нас в тысячах могил!


Новость отредактировал Estellan - 29-10-2022, 21:30
29-10-2022, 21:30 by Gratia MayorПросмотров: 544Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Ангел смерть ангел смерти судный день воззвание апокалипсис откровение

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
29 октября 2022 22:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 209
О, ангел Смерти, Азраил,
Зарой нас в тысячах могил!

Мало того, что ему каждого персонально убивать надо, так он ещё и могилы им всем копать должен?
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#2 написал: Gratia Mayor
Вчера, 16:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 6
Цитата: serg-kil-inc
О, ангел Смерти, Азраил,
Зарой нас в тысячах могил!

Мало того, что ему каждого персонально убивать надо, так он ещё и могилы им всем копать должен?


Нууу, я об этом как-то не подумал.
Зарегистрирован: 16.06.2019
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