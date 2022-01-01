Мертвый пляж

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 06:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Gratia Mayor Просмотров: 341 Комментарии: 0 0 Вчера, 06:12 by

Пустая и потерянная земля наполненаСиним воздухом вечных сумерек.Тонкая полоса рассвета на горизонтеЗастыла навсегда. Все вымерли.Облака бегут по небу,Стремясь от солнца к черноте на краю.Иногда я хочу быть сверхуЛетать на крыльях в раю.Но рай давно мертв.Кровь бога и его ангеловОкропила землю дождемСто лет назад. От городовТогда не осталось уже ничего.И ныне кровь сменила воду.И на глубине марианской впадины живетЧто-то неописуемое. Но чтобыОно до нас добралось,Ему понадобится много времени.Ему придется пройти сквозьМного более скверныхТварей. Но давай же пройдемПо коридору холодных зловещих холмов,По коридору сожженных скрюченных деревьев,По коридору тысяч сложенных могил,Давай же пройдемТуда, где наш кров,Где наши снеди,Где мы живем изо всех сил.Здесь полно дохлой и сгнившей рыбы.Мы так устали ее жрать.Мы так устали от каменной глыбы,Что возвышается над нашим шалашом.Мы устали каждый день умирать.Так мало живых рыб.Но мы ничего не можем сделать.Но давай же забудемся сном,Как выбросившийся на берег кит.Я устал ходить по скелетамРыб и людей. Я устал от ветра,Устал обгладывать трухлявые кости.У меня песок застревает в зубах.Так давай же бросим это.Нас ждет неминуемый крах.Давай сделаем перевернутый крест.Распни же на нем меня.Пусть никто меня не съест,Кроме только тебя.Съешь всю мою плоть.Выпей всю мою кровь.Нам ничего не осталось здесь,На этой пустой и потерянной земле.После того, как съешь меня,Утопись в кровавой реке.Не бойся, нам большеНечего здесь существовать.Но подожди, повдыхай подольше.Еще остался тот запах.Это запах старого пляжа.Где еще была вода и крабы.Но ничего больше не свяжетНи тебя, ни меня с темПрекрасным старым миром.Утопись в крови из ангельских вен.И когда ты почти захлебнешься ртутью,А я истеку кровью на деревянном кресте,Мы услышим издевательский смех.Смех того, что этот мир убило.Смех воплощения безлюдия.

Ключевые слова: Пляж абстракция апокалипсис ангелы ужасы авторский стих

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