Нет туч, нет примесей бреда.

Нет туч, нет примесей бредаНет туч, нет примесей бреда.
Осталась...
Сижу, расставляю мысли.
Усталость...
Карнавал от легкомыслий
Бежит отрывистым следом.
Ты тоже смотришь на небо.
А гневу
Кроме тебя тонуть не в ком!
На среду
В планах с ума сойти мельком
Со случайным моим соседом.
Вместо намеренной казни
Ублюдков,
Танцевать с ливнем за руку -
Забуду -
Месть под аркой виадука,
Но что оставить боязни?
Кто же останется в "мире"
Горящем?
Демоны твои во нраве,
Не в спячке.
Всё-равно в буднем угаре
Чертовски схожи с моими.
Когтистой ладонью гладит -
"Спокойно" -
Тень на холодном балконе.
Способна,
Верь, помочь война на склоне,
Она Свет и Тьму подавит.
Сегодня, 07:59 by Роман ЗоркинПросмотров: 28Комментарии: 0
Ключевые слова: Признание тень любовь лирика авторский стих