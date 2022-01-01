Нет туч, нет примесей бреда

Роман Зоркин Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:59 by

Нет туч, нет примесей бреда.Осталась...Сижу, расставляю мысли.Усталость...Карнавал от легкомыслийБежит отрывистым следом.Ты тоже смотришь на небо.А гневуКроме тебя тонуть не в ком!На средуВ планах с ума сойти мелькомСо случайным моим соседом.Вместо намеренной казниУблюдков,Танцевать с ливнем за руку -Забуду -Месть под аркой виадука,Но что оставить боязни?Кто же останется в "мире"Горящем?Демоны твои во нраве,Не в спячке.Всё-равно в буднем угареЧертовски схожи с моими.Когтистой ладонью гладит -"Спокойно" -Тень на холодном балконе.Способна,Верь, помочь война на склоне,Она Свет и Тьму подавит.

Ключевые слова: Признание тень любовь лирика авторский стих

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