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Стихи

Сиреноголовая

Девушка моя не знает речь.
Но хрупка и необыкновенна.
У неё промежду нежных плеч
Вместо головы торчит сирена.

Тишину вокруг на части рвёт.
"Помолчи, прошу, моя Мальвина."
Каждый день она вовсю ревёт,
Воет, как пожарная машина.

Но зато красиво у неё
Всё, что ниже - формы, ноги, бёдры.
Девушка невинно спину гнёт -
Набирает лайки и просмотры.

Только вот, когда она кричит,
Уши не выдерживают боли.
И тогда я думаю в ночи -
Мне терпеть вот это всё доколе?

Я не выдержу и психану!
Нож схвачу, возьму да и порежу...
Чтоб не слышать эту чепухню.
Кровь по коже я пущу небрежно...

Вот тогда мы с милой заживём
Славненько в одном семейном духе.
Пусть она сиреною ревёт.
Я себе ножом отрежу - ухи!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:11
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:11 by johnny-max-cageПросмотров: 109Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Сирена вой идиллия авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 22:18
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2959|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 131
Экзотичные девы у тебя Макс)) но у каждого можно найти недостатки, чего уж, а в этом случае даже не очень он и большой +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#2 написал: johnny-max-cage
Вчера, 23:38
+1
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Комментариев: 3 244
Цитата: Tigger power
Экзотичные девы у тебя Макс)) но у каждого можно найти недостатки, чего уж, а в этом случае даже не очень он и большой +

Спасиб, Оля! :))))))
Да, совсем такой незначительный! :)

Меня навевают персонажи страшилок разные, которые становятся популярными последнее время. Уже проходит эпоха Слендермена и Слендерины, вампиров, русалок, ведьм и т. д.

Надо мне не отставать от моды! :)))))
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
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