Сиреноголовая

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:11

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 109 Комментарии: 2 +1 Вчера, 21:11 by

Девушка моя не знает речь.Но хрупка и необыкновенна.У неё промежду нежных плечВместо головы торчит сирена.Тишину вокруг на части рвёт."Помолчи, прошу, моя Мальвина."Каждый день она вовсю ревёт,Воет, как пожарная машина.Но зато красиво у неёВсё, что ниже - формы, ноги, бёдры.Девушка невинно спину гнёт -Набирает лайки и просмотры.Только вот, когда она кричит,Уши не выдерживают боли.И тогда я думаю в ночи -Мне терпеть вот это всё доколе?Я не выдержу и психану!Нож схвачу, возьму да и порежу...Чтоб не слышать эту чепухню.Кровь по коже я пущу небрежно...Вот тогда мы с милой заживёмСлавненько в одном семейном духе.Пусть она сиреною ревёт.Я себе ножом отрежу - ухи!

Ключевые слова: Сирена вой идиллия авторский стих

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