Сиреноголовая

СиреноголоваяДевушка моя не знает речь.
Но хрупка и необыкновенна.
У неё промежду нежных плеч
Вместо головы торчит сирена.
Тишину вокруг на части рвёт.
"Помолчи, прошу, моя Мальвина."
Каждый день она вовсю ревёт,
Воет, как пожарная машина.
Но зато красиво у неё
Всё, что ниже - формы, ноги, бёдры.
Девушка невинно спину гнёт -
Набирает лайки и просмотры.
Только вот, когда она кричит,
Уши не выдерживают боли.
И тогда я думаю в ночи -
Мне терпеть вот это всё доколе?
Я не выдержу и психану!
Нож схвачу, возьму да и порежу...
Чтоб не слышать эту чепухню.
Кровь по коже я пущу небрежно...
Вот тогда мы с милой заживём
Славненько в одном семейном духе.
Пусть она сиреною ревёт.
Я себе ножом отрежу - ухи!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:11
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:11 by johnny-max-cageПросмотров: 109Комментарии: 2
Ключевые слова: Сирена вой идиллия авторский стих