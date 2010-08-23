Эвтаназия

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:05

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 88 Комментарии: 1 +3 Вчера, 20:05 by

Дыхание вместе с кровью.Бесшумный и нежный выстрел.Красивое очень словоДля просто самоубийства.С небес есть полёт на землю.И есть килограмм тротила.По лезвию вздутой веной.Ещё есть верёвка с мылом.Но силы уже не хватит,Когда набираешь воздухКак рыбка в кошачьей пасти,Когда уже слишком поздноХрипеть напоследокХватит.Везите скорей туристаВ далёкий-далёкий город.Бесшумный и нежный выстрел,Который бесценно дорог.Но сказка не станет явью.Закрыта граница света.Дыхание снова с кровью.Красивое очень слово.А вы потерпитеДо смерти...............Архангел, откройте двери!

Ключевые слова: Эвтаназия мучения смерть авторский стих

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