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Стихи

Эвтаназия

Дыхание вместе с кровью.
Бесшумный и нежный выстрел.
Красивое очень слово
Для просто самоубийства.
С небес есть полёт на землю.
И есть килограмм тротила.
По лезвию вздутой веной.
Ещё есть верёвка с мылом.
Но силы уже не хватит,
Когда набираешь воздух
Как рыбка в кошачьей пасти,
Когда уже слишком поздно
Хрипеть напоследок
Хватит.
Везите скорей туриста
В далёкий-далёкий город.
Бесшумный и нежный выстрел,
Который бесценно дорог.
Но сказка не станет явью.
Закрыта граница света.
Дыхание снова с кровью.
Красивое очень слово.
А вы потерпите
До смерти.
..............
Архангел, откройте двери!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:05
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:05 by johnny-max-cageПросмотров: 88Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Эвтаназия мучения смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 07:54
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Комментариев: 2 139
Красивое очень слово
Для просто самоубийства.
Не вяжется. Эвтаназия - это не самоубийство, как было подмечено в описании.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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