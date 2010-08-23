ЭвтаназияДыхание вместе с кровью.
Бесшумный и нежный выстрел.
Красивое очень слово
Для просто самоубийства.
С небес есть полёт на землю.
И есть килограмм тротила.
По лезвию вздутой веной.
Ещё есть верёвка с мылом.
Но силы уже не хватит,
Когда набираешь воздух
Как рыбка в кошачьей пасти,
Когда уже слишком поздно
Хрипеть напоследок
Хватит.
Везите скорей туриста
В далёкий-далёкий город.
Бесшумный и нежный выстрел,
Который бесценно дорог.
Но сказка не станет явью.
Закрыта граница света.
Дыхание снова с кровью.
Красивое очень слово.
А вы потерпите
До смерти.
..............
Архангел, откройте двери!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:05
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:05 by johnny-max-cageПросмотров: 88Комментарии: 1
Ключевые слова: Эвтаназия мучения смерть авторский стих