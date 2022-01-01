Помните!Большая печь. Огромная. Не хлебная.
Ещё одна. Их тысячи таких.
И пасть её себе все новых требует.
А пепел из костей. Он сер и тих.
Майданек. Бухенвальд. Освенцим. Аушвиц.
Их много создал сумасшедший мозг.
Под грохот отдаленный русских гаубиц
И резкий свист шпицрутенов и розг.
Бескровные. Бесплотные. Бездушные?
Толпа. Их сотня? Тысяча? Весь день
Их принимает печь в себя послушная
Взлетает над трубою снова тень.
Их сонмы. Больше царствия небесного
И всех их вместит безразмерный рай.
Они и перед смертью бестелесные
Последний звук - овчарок злобный лай.
Мы жили, мы мечтали, мы надеялись
И нам при жизни показали ад
В агонии и под печи гудение
Горелых тел окутал лагерь смрад.
И вы, пока что живы, вы нас помните!
Мы не исчезли там бесследно. Нет!
Ни в печках. И ни в газа полной, комнате
Чтоб памяти не канул в бездну свет...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:00
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 02:50 by Марина ВинокуроваПросмотров: 18Комментарии: 0
Ключевые слова: Память лагерь смерть авторский стих