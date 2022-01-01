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Стихи

Помните!

Большая печь. Огромная. Не хлебная.
Ещё одна. Их тысячи таких.
И пасть её себе все новых требует.
А пепел из костей. Он сер и тих.

Майданек. Бухенвальд. Освенцим. Аушвиц.
Их много создал сумасшедший мозг.
Под грохот отдаленный русских гаубиц
И резкий свист шпицрутенов и розг.

Бескровные. Бесплотные. Бездушные?
Толпа. Их сотня? Тысяча? Весь день
Их принимает печь в себя послушная
Взлетает над трубою снова тень.

Их сонмы. Больше царствия небесного
И всех их вместит безразмерный рай.
Они и перед смертью бестелесные
Последний звук - овчарок злобный лай.

Мы жили, мы мечтали, мы надеялись
И нам при жизни показали ад
В агонии и под печи гудение
Горелых тел окутал лагерь смрад.

И вы, пока что живы, вы нас помните!
Мы не исчезли там бесследно. Нет!
Ни в печках. И ни в газа полной, комнате
Чтоб памяти не канул в бездну свет...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:00
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 02:50 by Марина ВинокуроваПросмотров: 18Комментарии: 0
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Ключевые слова: Память лагерь смерть авторский стих

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