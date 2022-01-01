Помните!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:00

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Марина Винокурова Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:50 by

Большая печь. Огромная. Не хлебная.Ещё одна. Их тысячи таких.И пасть её себе все новых требует.А пепел из костей. Он сер и тих.Майданек. Бухенвальд. Освенцим. Аушвиц.Их много создал сумасшедший мозг.Под грохот отдаленный русских гаубицИ резкий свист шпицрутенов и розг.Бескровные. Бесплотные. Бездушные?Толпа. Их сотня? Тысяча? Весь деньИх принимает печь в себя послушнаяВзлетает над трубою снова тень.Их сонмы. Больше царствия небесногоИ всех их вместит безразмерный рай.Они и перед смертью бестелесныеПоследний звук - овчарок злобный лай.Мы жили, мы мечтали, мы надеялисьИ нам при жизни показали адВ агонии и под печи гудениеГорелых тел окутал лагерь смрад.И вы, пока что живы, вы нас помните!Мы не исчезли там бесследно. Нет!Ни в печках. И ни в газа полной, комнатеЧтоб памяти не канул в бездну свет...

Ключевые слова: Память лагерь смерть авторский стих

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