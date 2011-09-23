Автор - я. Спасибо за чтение!Ночь царит над всем погостом
Воздух зимний тих и стыл
Под луной белеют кости
Из проваленных могил.
Птицы спят. И петь нельзя им
Нет ни щебета, ни слов
Смотрит, видит все Хозяин.
Тенью бродит меж крестов.
Видит - женщина. Живая
Плачет, севши на пенёк
Треплет ветер, задувая
Чёрной свечки огонёк
Подошёл Хозяин близко
Свежая могила, крест
Наклонился низко-низко -
Парень не из наших мест
Девять дней прошло по дате
Как схоронен был он здесь
В цинковой блестящей хате
Изуродованный весь
Это мать его. Всё понял
Видит Костяной насквозь
Ветер ввысь от свечки поднял
Чтобы пламя с ветром - врозь
Мать шептала и шептала
Чернородицу звала
Вся замёрзла, и устала
Рядом с сыном прилегла
"Ты вернись, сынок, как можешь
Я любым тебя приму
Пусть сгоревшим, пусть без кожи
Исцелю и обниму
Ты услышь меня, Рогатый
Всемогущий, все отдам
Одарю тебя богато
Плюну в лики всем богам
Он не спас его, где милость
Чем он славился. Вранье!
Сатана! Тебе по силам
Оживить! Он там сгниет!
Ты верни, верни мне сына!
Отрекаюсь от Христа!
Будь он проклят на осине
Нету веры! Пустота...
Лишь на миг на него глянуть!
И в глаза поцеловать..."
Занялся рассвет румяный
Как уже замёрзла мать.
Обнимая холм могильный
Провалилась в вечный сон
Веря безгранично, сильно
Что её там встретит он.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:36
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:36 by Марина ВинокуроваПросмотров: 80Комментарии: 5
Ключевые слова: Погост воздух могилы авторский стих