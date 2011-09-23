Автор - я. Спасибо за чтение!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:36

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Марина Винокурова Просмотров: 80 Комментарии: 5 0 Вчера, 18:36 by

Ночь царит над всем погостомВоздух зимний тих и стылПод луной белеют костиИз проваленных могил.Птицы спят. И петь нельзя имНет ни щебета, ни словСмотрит, видит все Хозяин.Тенью бродит меж крестов.Видит - женщина. ЖиваяПлачет, севши на пенёкТреплет ветер, задуваяЧёрной свечки огонёкПодошёл Хозяин близкоСвежая могила, крестНаклонился низко-низко -Парень не из наших местДевять дней прошло по датеКак схоронен был он здесьВ цинковой блестящей хатеИзуродованный весьЭто мать его. Всё понялВидит Костяной насквозьВетер ввысь от свечки поднялЧтобы пламя с ветром - врозьМать шептала и шепталаЧернородицу звалаВся замёрзла, и усталаРядом с сыном прилегла"Ты вернись, сынок, как можешьЯ любым тебя примуПусть сгоревшим, пусть без кожиИсцелю и обнимуТы услышь меня, РогатыйВсемогущий, все отдамОдарю тебя богатоПлюну в лики всем богамОн не спас его, где милостьЧем он славился. Вранье!Сатана! Тебе по силамОживить! Он там сгниет!Ты верни, верни мне сына!Отрекаюсь от Христа!Будь он проклят на осинеНету веры! Пустота...Лишь на миг на него глянуть!И в глаза поцеловать..."Занялся рассвет румяныйКак уже замёрзла мать.Обнимая холм могильныйПровалилась в вечный сонВеря безгранично, сильноЧто её там встретит он.

Ключевые слова: Погост воздух могилы авторский стих

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