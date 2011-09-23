Бал демонов - 1 глава

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

RexLibido669 Просмотров: 126 Комментарии: 7 +2 Сегодня, 11:43 by

Глава 1При жизни рабской,Не очень и богатой,Лишь одинокий ветерЛаскал мои кудри.За мною он следовал всюдуИ приносил одни беды.Больно это вспоминать,Но придётся поминать,Вам расскажуКак я умру,И на бал я попаду:Звать меня Стефан,Родом из обычных крестьян.Был вовсе не богат,Крепостным,Был, в общем, женат,А барин, капитаном отставнымБыл, я ярым гулякой:То по бабам,То по пабам.В общем, обычным бродягой.Денег почти не видал,Всё сразу сливал...И доживая дни своиВ забытой богом глуши.С котом и псом,Но позже, в одиночестве одном.Ведь жена ушла,Но не в мир иной отошла,А сбежала к соседу.Ведь говорила, что не уеду.На деле - всё это ложь.И взяв в руки нож,К его дому я подошёл,Открыв калитку во двор,Проникнув в избу, как вор,Прирезал всех и ушёл...Ушёл в далёкий край,Быть может, он и был бы рай,Но ни денег, ни друзей, ни жилья.И всё, как всегда, против меня.Куда бы не пошёл,Везде нашлют проклятье.И зачем мне ваше состраданье?Для души в аду готов котёл.Так я думал,Пока не умер.А умер в лесу,Пробираясь в грозу...Увязалась за мнойСтая голодных волков,Чувствуя, что запахло бедой,Молил всех боговО спасение,Но свершилось лишь нападение.Я рыдал,И от боли визжал.Они разрывали бренное тело!Вдруг сердце остановилось!Мучение прекратилось...Перед глазами белело,Вроде бы умер, а вроде и нет.И тут увидел рассвет...Но как же так?Моя же песенка спета?А может, божий знак?Но остался без ответа.Ни один вопрос меня мучил,Эх, как же он замучил:Что же будет после смерти?Никто не знает, мне поверьте.Пустота или мир иной?Мир - наполненный добром?Мир - извращённый и гнилой?Будет ли он нам как дом?Или душа будет тонуть во тьме?Бесконечной, будто океан.Беспросветной, будто бы туман.Лишь это было на уме...Чтож прошло время,И очнулся будто в тюрьме,Опять проблема:Увидал в полутьмеЛюцифера,И рядом со мной офицера,Который барина друг.И у него спросил я вдруг:"Ваша милостьОт куда Вы тут?И куда нас поведут?"Соблюдая невозмутимость,Он отвечал:"Стефан, ты ли это?Крепостной Ричарда?А ведь была почти победа,Если б не придательство лесничьего.Я бы выжил от стрелыИ были дни мои милы,Но нет, прямо в спину убил..."Вдруг Дьявол нам сказал:"Не оправдывайся,Жизнь бесславно оборвавшаяся.Ибо дни твои и его сочтены,Более Вы не вольны.Поведу Вас на бал,Где и решим Ваши судьбы.Ведь таких грешников я не видал,И Вашей мольбыНикто не услышит...Слуга,Подойди, ко мне сюда,Отправь всем демонам посла,С приглашением на бал.А то в прошлый раз Вельзевул не могла."Слуга выслушал и послу передал.- - - - - - - - - - - - - -Через пару днейВсё началось.Когда нас привели, было много гостей,И перед нами столько народу собралось.Но через десять минут все разбрелись...Гостей было много, и всех не назвать,Но самых важных удалось отобрать:Вельзевул, Асмодей,Левиафан, Мамон,Бельфегор, Сатана,Ну и сам Люцифер...Нас посадили в разные клеткиИ прицепили рабские отметки,Торжество началось......

Ключевые слова: Люцифер Асмодей Бельфегор Астарот Вельзевул Левиафан Мамон Сатана. авторский стих

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