Бал демонов - 1 глава

Бал демонов - 1 главаГлава 1
При жизни рабской,
Не очень и богатой,
Лишь одинокий ветер
Ласкал мои кудри.
За мною он следовал всюду
И приносил одни беды.
Больно это вспоминать,
Но придётся поминать,
Вам расскажу
Как я умру,
И на бал я попаду:
Звать меня Стефан,
Родом из обычных крестьян.
Был вовсе не богат,
Крепостным,
Был, в общем, женат,
А барин, капитаном отставным
Был, я ярым гулякой:
То по бабам,
То по пабам.
В общем, обычным бродягой.
Денег почти не видал,
Всё сразу сливал...
И доживая дни свои
В забытой богом глуши.
С котом и псом,
Но позже, в одиночестве одном.
Ведь жена ушла,
Но не в мир иной отошла,
А сбежала к соседу.
Ведь говорила, что не уеду.
На деле - всё это ложь.
И взяв в руки нож,
К его дому я подошёл,
Открыв калитку во двор,
Проникнув в избу, как вор,
Прирезал всех и ушёл...
Ушёл в далёкий край,
Быть может, он и был бы рай,
Но ни денег, ни друзей, ни жилья.
И всё, как всегда, против меня.
Куда бы не пошёл,
Везде нашлют проклятье.
И зачем мне ваше состраданье?
Для души в аду готов котёл.
Так я думал,
Пока не умер.
А умер в лесу,
Пробираясь в грозу...
Увязалась за мной
Стая голодных волков,
Чувствуя, что запахло бедой,
Молил всех богов
О спасение,
Но свершилось лишь нападение.
Я рыдал,
И от боли визжал.
Они разрывали бренное тело!
Вдруг сердце остановилось!
Мучение прекратилось...
Перед глазами белело,
Вроде бы умер, а вроде и нет.
И тут увидел рассвет...
Но как же так?
Моя же песенка спета?
А может, божий знак?
Но остался без ответа.
Ни один вопрос меня мучил,
Эх, как же он замучил:
Что же будет после смерти?
Никто не знает, мне поверьте.
Пустота или мир иной?
Мир - наполненный добром?
Мир - извращённый и гнилой?
Будет ли он нам как дом?
Или душа будет тонуть во тьме?
Бесконечной, будто океан.
Беспросветной, будто бы туман.
Лишь это было на уме...
Чтож прошло время,
И очнулся будто в тюрьме,
Опять проблема:
Увидал в полутьме
Люцифера,
И рядом со мной офицера,
Который барина друг.
И у него спросил я вдруг:
"Ваша милость
От куда Вы тут?
И куда нас поведут?"
Соблюдая невозмутимость,
Он отвечал:
"Стефан, ты ли это?
Крепостной Ричарда?
А ведь была почти победа,
Если б не придательство лесничьего.
Я бы выжил от стрелы
И были дни мои милы,
Но нет, прямо в спину убил..."
Вдруг Дьявол нам сказал:
"Не оправдывайся,
Жизнь бесславно оборвавшаяся.
Ибо дни твои и его сочтены,
Более Вы не вольны.
Поведу Вас на бал,
Где и решим Ваши судьбы.
Ведь таких грешников я не видал,
И Вашей мольбы
Никто не услышит...
Слуга,
Подойди, ко мне сюда,
Отправь всем демонам посла,
С приглашением на бал.
А то в прошлый раз Вельзевул не могла."
Слуга выслушал и послу передал.
- - - - - - - - - - - - - -
Через пару дней
Всё началось.
Когда нас привели, было много гостей,
И перед нами столько народу собралось.
Но через десять минут все разбрелись...
Гостей было много, и всех не назвать,
Но самых важных удалось отобрать:
Вельзевул, Асмодей,
Левиафан, Мамон,
Бельфегор, Сатана,
Ну и сам Люцифер...
Нас посадили в разные клетки
И прицепили рабские отметки,
Торжество началось......
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:43 by RexLibido669Просмотров: 126Комментарии: 7
Ключевые слова: Люцифер Асмодей Бельфегор Астарот Вельзевул Левиафан Мамон Сатана. авторский стих