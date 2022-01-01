Эдем

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:00

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Peccator Просмотров: 111 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:00 by

Пустой, огромный мрачный сад,Тоскливой тишиной объят.Огонь здесь больше не горит,В холодной тьме – Эдем стоит.Стоит заброшен много летИ ждёт людей, а их всё нет.Без жизни он давно страдаетИ сердце сада умирает.Но люди больше не вернутся,Они забыли где их дом.Эдем стоит во тьме холоднойИ засыпает вечным сном.

Ключевые слова: Эдем сад пустота авторский стих

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