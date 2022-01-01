ЭдемПустой, огромный мрачный сад,
Тоскливой тишиной объят.
Огонь здесь больше не горит,
В холодной тьме – Эдем стоит.
Стоит заброшен много лет
И ждёт людей, а их всё нет.
Без жизни он давно страдает
И сердце сада умирает.
Но люди больше не вернутся,
Они забыли где их дом.
Эдем стоит во тьме холодной
И засыпает вечным сном.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:00
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:00 by PeccatorПросмотров: 111Комментарии: 0
Ключевые слова: Эдем сад пустота авторский стих