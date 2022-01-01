Ватикан

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:11

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Peccator Просмотров: 87 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:11 by

Покрыт налётом жуткой тайны,Стоит холодный истукан.Купаясь в волнах тёплой крови,Обитель страсти – Ватикан.Жрецом одетый Римский Папа,В обряде мессу произносит.А ненасытный демон бездны,Проснувшись свежей крови просит.Терзая мир во имя веры,Идут убийцы Тамплиеры.Носители креста и злостиИ хлынет кровь и рубят кости.Тяжёлый меч держа в руках,Несут в сердца людские страх.Здесь о любви и вечном Рае,Давно никто не говорит.И Бог молчит в прохладе неба,А мир страдает и горит.

Ключевые слова: Стихи кости Ватикан авторский стих

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