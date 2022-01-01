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Стихи

Ватикан

Покрыт налётом жуткой тайны,
Стоит холодный истукан.
Купаясь в волнах тёплой крови,
Обитель страсти – Ватикан.

Жрецом одетый Римский Папа,
В обряде мессу произносит.
А ненасытный демон бездны,
Проснувшись свежей крови просит.

Терзая мир во имя веры,
Идут убийцы Тамплиеры.
Носители креста и злости
И хлынет кровь и рубят кости.
Тяжёлый меч держа в руках,
Несут в сердца людские страх.

Здесь о любви и вечном Рае,
Давно никто не говорит.
И Бог молчит в прохладе неба,
А мир страдает и горит.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:11
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 23:11 by PeccatorПросмотров: 87Комментарии: 0
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Ключевые слова: Стихи кости Ватикан авторский стих

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