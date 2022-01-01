ВолкХолодный пот меня пробил
и я встаю хотя нет сил.
Держись спокойно говорю,
иду и в зеркало смотрю.
Но только тьма в моих глазах,
я весь горю не спавший толком.
И начинаю громко выть,
сейчас я снова стану волком.
И я сгораю изнутри,
душа разорвана на части.
А в зеркале я вижу зверя
и блеск клыков в открытой пасти.
Мой разум умер и опять,
злой хищник вырвался гулять.
По тёмной улице несусь
и слышу хрупкой жизни звуки.
Но вы умрёте очень быстро
и не почувствуете муки.
Кому-то жить осталось миг
и жертву я свою настиг.
Холодный взгляд янтарных глаз
и громкий крик в ночи погас.
Вчера, 16:49 by PeccatorПросмотров: 65Комментарии: 0
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