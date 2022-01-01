Волк

Peccator Просмотров: 65 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:49 by

Холодный пот меня пробили я встаю хотя нет сил.Держись спокойно говорю,иду и в зеркало смотрю.Но только тьма в моих глазах,я весь горю не спавший толком.И начинаю громко выть,сейчас я снова стану волком.И я сгораю изнутри,душа разорвана на части.А в зеркале я вижу зверяи блеск клыков в открытой пасти.Мой разум умер и опять,злой хищник вырвался гулять.По тёмной улице несусьи слышу хрупкой жизни звуки.Но вы умрёте очень быстрои не почувствуете муки.Кому-то жить осталось миги жертву я свою настиг.Холодный взгляд янтарных глази громкий крик в ночи погас.

Ключевые слова: Волк улица хищник авторский стих

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